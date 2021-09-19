索帅：桑乔一直在学习和进步 他能够在曼联兑现潜力

索尔斯克亚相信桑乔会发挥出他的潜力，尽管他在老特拉福德的开局并不顺利

根据索尔斯克亚的说法，桑乔“一直在学习，并将不断进步”。索尔斯克亚表示，这位价值7300万英镑的新星有能力在未来15年成为曼联的“顶级前锋”。

曼联终于在今年7月签下了他们的长期转会目标桑乔，他们与这名英格兰国脚签下了一份5年合同。

这位21岁的球员在老特拉福德经历了一个慢热的开局，在他的前五场比赛中，他难以发挥自己的影响力，但索尔斯克亚相信，随着桑乔的成熟和成长，他将继续发挥自己的潜力。

在今晚曼联对阵西汉姆的比赛前，索尔斯克亚说道：“他总是在学习。”

“就像我在训练中说的，他在学习我们的战术，他在适应英超，当然，他在多特蒙德已经了解了欧冠。”

“他还年轻，他才21岁，他会进步的。我们签了他，因为我们认为他是一个顶级前锋，能为球队效力10年，12年，15年，我没有改变主意。”

“他在控球方面是如此的干净利落，并且充满学习的热情，当你来到曼联的时候，这是非常重要的。你总是会有机会和世界上最好的球员一起踢球，你也会得到一些很棒的教练的指导。”

桑乔此前已经承诺他不会改变自己在多特蒙德的风格，同时他也在努力适应曼彻斯特的新环境。

他在本月早些时候说道：“我将继续踢出我的风格，我不会改变我在德国所做的事情。我要把它带到这里，希望我能向球迷们展示我的能力。”

这位英格兰国脚也表达了他对能与拉什福德和格林伍德合作的兴奋之情，他补充道：“当拉什福德伤愈归来时，这将是一次疯狂的合作。”

“很明显，我见过格林伍德训练了——他很疯狂。显然，我们仍然在了解彼此，但我们三个人一起在球场上将会很疯狂。”