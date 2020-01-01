索帅替马夏尔辩护：疲倦的他已为曼联贡献一切

法国前锋受到了一些批评，但是他的教练相信他在繁忙的时期会全力以赴。

曼联主帅索尔斯克亚在安东尼·马夏尔最近的表现后为他辩护，称最近几周他被要求踢太多比赛。

前红魔球员保罗·因斯抨击了马夏尔在最近一场0-0战平狼队的比赛中的表现，他把24岁的马夏尔比作没气了的汽水。

在过去的六场比赛中，马夏尔打进了一个球，索尔斯克亚强调法国人很疲劳，但是他继续为俱乐部贡献自己的一切，在马库斯·拉什福德受伤后，他们一直在寻找进球。

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“他给了我们一切。我想他在这个月的最近八场比赛中首发了，他的跑动可能比我来这里的时候多了20%。”索尔斯克亚说。

“顺便说一下，这种转变也适用于所有其他球员。所以这不仅仅是精神上的强健和战术上的，这是我们不得不与之合作的身体方面，因为他们正在取得进步。但与我刚来的时候相比，现在的阵容是不正确的。”

“我们会给他更多的支持，让他好好休息。如果他能得到休息，如果他踢得少一点——因为他也被要求踢得太多了，尤其是现在马库斯受伤了——作为一个前锋，如果你不只是在那一瞬间上场，那将是一个巨大的不同。”

“我称赞过他，我和他一起坐下来，我和他在一起很开心。我知道他很累，但他从来没有逃避过训练。他正在训练，每场比赛都可以上场，所以我对他很满意。”

本赛季，马夏尔成为了一系列批评的对象，在1月份输给利物浦后，罗伊·基恩声称他根本不适合曼联。