索帅：曼联进入状态太慢 博格巴的事要问他自己

红魔主帅认为球队输球的原因在于进入状态过慢，并认为博格巴的转会问题要问他自己。

曼联主教练索尔斯克亚批评了他的球队在周二2 - 3负于莱比锡的欧冠比赛开局后进入状态缓慢的问题。

红魔至少需要在RB莱比锡的主场拿到一场平局才能进入淘汰赛阶段，但他们发现自己在开场仅13分钟时就先后被安杰利诺和海达拉攻破球门，让比分变成了0-2，而后在下半场，小克鲁伊维特接队友传中轻松破门，帮助莱比锡将优势扩大到3球？

索尔斯克亚的球队在下半场开始就一直在奋起直追，而最终他们也成功找回了一些脸面，在比赛还剩20分钟的时候，先是格林伍德成功造点，布鲁诺·费尔南德斯一蹴而就，而后后者又助攻替补登场的博格巴头球破门。

其他球队

尽管这两粒进球一度给曼联带来了一线希望，红魔还是不得不为他们开局阶段的慢热状态而付出代价，他们已经连续四场比赛先于对手丢球。

“我们的状态起来得太晚了，”索尔斯克亚告诉BT体育。“扳回2球意味着我们拥有伟大的精神，可以卷土重来的精神。”

“不过欧冠和英超不同，你不能指望一支球队在落后三球的情况下逆转翻盘。我们在最后时刻很不走运，最后一分钟时我们仍有机会去扳平比分。”

“当然，你不能说我们已经足够好了，我们的表现确实还不够好。我们处在一个困难的小组中，对我们来说最大的失败是在伊斯坦布尔——在那里我们失去了我们本应该得到的分数。”

“今天我们和对方的实力很接近，但我们知道必须加强我们的防守，尤其是对传中和禁区内的传球，我们没能做出有力的解围。”

“作为一名足球运动员，你不能为自己感到难过。今晚你会有几分钟感到遗憾，然后我们会把注意力集中在周六的一场重要比赛上。”

在博格巴的经纪人拉伊奥拉说他在老特拉福德的职业生涯已经结束后，索尔斯克亚再次被问及有关这位法国国脚的未来。

然而，挪威人拒绝透露任何具体消息，坚持认为这一问题应该问球员本人。

“你必须问保罗他是否高兴，我不会替他说任何话。”索尔斯克亚表示。

“他在训练中很努力，他需要专注于他的表现，现在不是讨论转会的时候。”