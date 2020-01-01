索帅：曼联有欧冠踢会更容易买人 但这不是全部

红魔主帅相信俱乐部可以签下最好的球员，即使他们不能再次确保他们在欧洲顶级赛事中的位置。

据主教练索尔斯克亚说，不管有没有欧冠，曼联都可以吸引世界上最好的球员。

虽然承认获得欧冠资格让签下球星变得更容易，但饱受批评的主教练索尔斯克亚坚持认为曼联仍然有吸引力。

“欧洲冠军联赛给了俱乐部更多的资源，更多的钱，这是一回事。”索尔斯克亚在周一前往切尔西的客场之旅之前说。

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“当然，这是一个声望很高的赛事。但是我们已经尽力了，如果我们能在剩下的赛季中踢得很好，我们想要的球员会对我们留下深刻的印象，那么说服他们来这里可能会更容易。”

“但我不认为一个赛季——这个赛季是欧罗巴联赛——如果下个赛季有或没有欧洲冠军联赛，我不会说这是一个球员为我们签约的全部。”

前沃特福德前锋奥迪昂·伊哈洛租借加盟球队，索尔斯克亚希望他能充分利用在俱乐部的时间，并有可能获得一份永久合同。

索尔斯克亚说：“这是一笔租借，但如果你有机会，如果你给人留下深刻印象，这就给了你一个机会。”

“这对每个签约的人来说都是一样的，不管是永久合同还是租借合同。如果你作为一名球员给人留下深刻印象，如果你作为一个人给人留下深刻印象，如果你能帮助这个团队提高，那么当然，我们有机会考虑延迟合同。”

“这不只是为了奥迪昂，但既然你问了，是的，当然他的动力是尽可能的发挥。如果我们需要他，就得确保他愿意留下。”