索帅：曼联是最大俱乐部 很多球员仍愿参与重建

在俱乐部的过渡期里，曼联目前排在英超第五位。

主教练索尔斯克亚认为，曼联仍然能够吸引顶级球星加盟，因为他们仍然是“世界上最大和最好的俱乐部”。

随着三周后转会窗口的开启，红魔将会加强球队的实力，而这支球队在本赛季一度被拉到崩溃的边缘。

据够力足球消息，厄林·哈兰德已经进入了红魔的视线，而多特蒙德的边锋桑乔也是俱乐部希望引进的球员。

曼联目前在英超联赛中排名第五，重返欧冠的前景并不乐观。尽管最近战胜热刺和曼城的比赛让人们对他们的进步有了一些信心，但还是有人认为曼联很难实现他们的首要目标。

有人告诉索尔斯克亚，一些经纪人对球员加入曼联表示了担忧，但是主教练没有这样的担心。

“你说的是经纪人，但我相信球员们会希望留在这里。”他在周四欧联杯对阵阿尔克马尔的比赛前告诉记者：“我没有和太多经纪人谈过。曼联是世界上最大最好的俱乐部，我相信有很多球员都想成为曼联重建的一部分。我们希望踢出我们的球迷和球员喜欢的那种足球。”

在战胜热刺和曼城之前，曼联没能战胜谢菲尔德联、阿斯塔纳和阿斯顿维拉，索尔斯克亚希望他的年轻球员能保持稳定。

这位前射手说，如果他们想赢得奖杯，对他们的球员来说，学会在“感觉不对”的时候表现是很重要的。

他说：“如果你想赢得奖杯，稳定是足球的关键。这支年轻的球队需要学习如何在他们不喜欢的时候，在他们感觉不太好的时候，把状态表现出来。”

“今年我们在一些比赛中表现得没有我们希望的那么好，但这是一个学习的过程。我相信他们会在接下来的几年和赛季剩下的时间里提高，因为我们已经度过了一个艰难的时期。”