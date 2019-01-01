索帅：曼联年轻人想兑现天赋就得过无聊的生活

红魔主帅表示，他手下的年轻球员应该效仿过去的优秀球队，无论在场上还是场下。

主教练索尔斯克亚敦促年轻的曼联球员安静的生活，如果他们想在最高水平上获得更多的机会的话。

这名挪威人本赛季把重点放在了年轻球员身上，他希望重建一支在经历了几年的更换教练和膨胀的开支之后显得不连贯的曼联。

有些年轻人，如钟塔西和梅森·格林伍德已经从青训得到提拔，而其他人，如阿隆·万-比萨卡和丹尼尔·詹姆斯则从其他球队加盟了曼联。

索尔斯克亚相信如果他们想要追随曼联的前辈，他们都需要专注于足球。

“当你是一名球员的时候，你应该过得很无聊。”他在周日对阵布莱顿的比赛前告诉媒体：“你去睡觉、休息、恢复，为下一场比赛做准备。在你的职业生涯结束后，你可以做所有其他的事情。在7月到次年5月中旬的比赛期间，足球应该是你唯一的选择。然后你有一个暑假去做其他的事情。我就是这样——无聊。我的很多队友都很无聊，这就是我们成功的原因。”

索尔斯克亚说，他可以通过球员的社交媒体账户查看他们的情况，他这样做只是为了他们的最大利益。

“现在他们不可能做什么了，因为我会知道！”他开玩笑说：“我希望这些孩子能充分利用他们的职业生涯。当你是一支成功的曼联的一部分，这是世界上最好的感觉。这就是我们努力的方向。”

本赛季开局糟糕的曼联在周日的比赛前排名第14位，但如果获胜，红魔将升上第七，仅落后阿森纳一分。

索尔斯克亚相信他的球队在欧洲赛场的表现为未来指明了方向。

他补充说：“我们想要像周四3-0战胜贝尔格莱德游击那样踢出进攻性的足球。这就是我们想要的样子。”