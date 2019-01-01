索帅：批评没有伤害到我 不在乎别人说什么

红魔本赛季第三次在英超获胜，但教练说他不在乎别人怎么说。

索尔斯克亚说他并没有因为曼联本赛季受到的批评而受伤。

周日，红魔凭借斯科特·麦克托米奈、马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔的进球以3-1战胜诺维奇后，本周攀升至积分榜第七位。

这是他们本赛季的第三次英超胜利，也是自9月中旬以来的第一次。

曼联的糟糕表现一直受到球迷和媒体的严厉批评，但索尔斯克亚说他关注的是结果，而不是别人的看法。

“我被结果伤害了，我不知道他们说了什么。”他告诉BBC体育：“我不在乎别人说什么，他们可以有自己的看法，这不关我的事，我不会因为别人说什么而受伤。”

尽管他们两次罚丢点球，但这对曼联来说是一场轻松的胜利，因为马夏尔自八月以来首次回到联赛首发。

“我们此前失去了安东尼，他对我们和我们的比赛方式来说是非常重要的球员。”索尔斯克亚这样评价他：“今天，拉什福德在边路和中场都表现出色。在罚丢点球后做出了很好的回应，追上球并得分。”

他接着说:“对我们来说，这是美好的一周。刚开始对阵利物浦的时候表现不错，现在在客场取胜。它给了球员信心和动力。斯科特·麦克托米奈知道犯了一个错误，但他仍然表现得很好。他一直在成长，这孩子他是一个顶级的职业球员。作为曼联球员他每天都很努力。第三个进球非常好，而且是一个完美的进球。安东尼·马夏尔能进这样的球真是太好了。我们可以而且应该再多进几个球。”