索帅手下的博格巴焕然一新 队友愿共同进步

节礼日比赛中，博格巴独中两元，帮助曼联3-1战胜哈德斯菲尔德。在穆里尼奥离任后，他的表现宛若重生。

节礼日的英超比赛中，博格巴独中两元，帮助曼联3-1战胜哈德斯菲尔德。目前，红魔正在临时主帅索尔斯克亚的带领下逐步复兴，而博格巴也似乎不再理会在穆帅即将离职那段时间中有关自己的各种论调。

在2-2踢平南安普顿后，穆里尼奥公然指责博格巴“有毒”，至此，两人的关系正式宣告破裂。不过，在上周六5-1大败卡迪夫城后，博格巴公开对穆帅表示了感谢，表示是他在自己不断进步的路上一直给予帮助。

队友马蒂奇相信，以创俱乐部纪录的身价加盟的博格巴还会在将来为队伍做出更多贡献，他的能力不止于现在的进步。

“就像我在之前的采访中说的那样，他对我们来说非常重要，”马蒂奇告诉《卫报》。“当他全力发挥时，他可以在每场比赛中都制造不同。在对阵哈镇时他的表现非常好，但我认为他能做到的远不止于此。”

“他现在正在一场比赛一场比赛的进步，进球对于他来说也很重要，这样他会对下一场比赛更自信，他也需要明白自己还有进步空间。他需要知道，自己对俱乐部来说很重要。”

“在索帅的带领下，我们有了什么具体的变化很难说好。不过确定的是，我们比赛的方式不一样了，因为这是一只高质量的球队，如果希望赢得比赛，我们必须在每场比赛中都拿出最好的自己。”

自从挪威名帅到来后，曼联在两场比赛中已经打入了8个进球，也逐渐找回了犀利的进攻，而这自红魔在2013年获得英超冠军后，就甚少出现了。

“人人都希望能在我们头上拿走积分，所以我们要清楚自己的底，并确保达到和其他俱乐部一样甚至更好的水平。当我们全力以赴，并且知道自己要做什么时，其他队伍的机会就不大了。”

“下场比赛又会是新的挑战。我们必须更加投入，竭尽全力取得胜利，因为只有这样我们才能进步。”