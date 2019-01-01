索帅：我对转会有最终决定权 谁来都要我答应

挪威人说没有他的同意，在一月转会窗口期间，任何球员都不能出入老特拉福德。

曼联主教练索尔斯克亚坚持说他对转会有最终的决定权，老特拉福德在一月的转会窗口将会很繁忙。

红魔下个月将会和一些球员联系在一起，尤其是在夏天卢卡库和桑切斯离开后的前锋位置上。

年轻的挪威人埃尔林·哈兰德被认为是他们的头号目标，据报道索尔斯克亚上周飞往奥地利与19岁的哈兰德面谈。

无论下个月谁来老特拉福德，索尔斯克亚坚持他将对每一笔交易都有最终的决定权，曼联是为数不多的没有足球总监的英超俱乐部之一。

“我总是对转会有最终的决定权。”挪威人说：“如果我不答应，谁也别想进来。必须这样，即使签下球员是一个涉及到其他工作人员的过程。”

“我没有和经纪人谈过，因为我与金钱无关，但谁能成为曼联球员的最终决定将由我来做。”

保罗·博格巴是一名前途未卜的球员，他在老特拉福德经历了一场伤病。

这位法国国脚因为脚踝受伤需要手术，从9月份开始就一直缺席比赛，但上周他被拍到在哥哥的婚礼上劲头十足地跳舞，引起了人们的怀疑。

索尔斯克亚透露，博格巴的脚踝伤势已经痊愈，但是在他准备复出的时候，他的伤病让他无法上场。

曼联主帅仍然乐观的认为这名26岁的球员将会在年底前回到球队，并且否认了关于他长期缺席的转会阴谋论。

他说：“我只能说，保罗正在努力恢复状态，只要他一回来，你就会看到他再次微笑。他是一名曼联球员，我们真的很高兴能拥有他，他是世界上最好的球员之一，但他需要健康。”

“每个人都有受伤的时候。我曾经因伤离开过18个月，当然我参加过婚礼，做过各种各样的事情，但那段时间对我来说仍然很糟糕，因为我没有踢足球。像保罗这样长时间缺阵对一个球员来说是最糟糕的事情，因为每个人都想踢比赛。对一个足球运动员来说，这是一个合适的心理测试，因为没有什么比这更令人沮丧的了。”

“他回来训练了，这对我们来说是前进了一步。我不会逼他的。这取决于他的感觉。当他健康的时候，他就是健康的。很明显，这么长时间无法使用一个像他这样优秀的球员是令人沮丧的，但这是足球的一部分。你总是想和最强的球队比赛，但你必须为不同的情况做准备。当保罗缺阵的时候，球队的其他队员已经加快了步伐，做得很好。”