索帅：我和球队有长期规划 转会资金已备好

红魔主帅已经看到他的位置被很多人质疑，但是他声称仍然得到了董事会的全力支持。

索尔斯克亚声称他不需要曼联董事会对他未来的“保证”，并表示他在一月份有足够的钱。

老特拉福德之外的很多人都开始质疑挪威教练是否适合担任这样一个备受瞩目的管理角色。随着曼联继续陷入困境，有迹象表明，在赛季中期，教练席可能会发生另一次变化。索尔斯克亚坚称没有任何迹象表明他正在考虑离开，这位前红魔的宠儿仍然在为他的长期合同做准备。

曼联主帅告诉天空体育：“我和老板，包括埃德·伍德沃德和俱乐部的所有谈判都是关于我的三年合同。我们有长期规划。我已经得到了这份工作，如果你输了一两场比赛，你不会等着别人打电话给你保证。但我们一开始就制定了计划，现在引援计划已经就位。从我在这里的经历来看，我100%确信这种结构是正确的，因为总是主教练拥有最终的决定权。”

曼联在最近一个转会窗口被认为是很忙碌的，但是最终他们的收入比支出还多。

据够力足球报道，红魔已经接近完成马里奥·曼朱基奇的转会，曼朱基奇将在明年1月到来。索尔斯克亚证实，如果他需要资金，仍然有资金可用。

他补充道：“钱就在那里。我们一直在寻找球员，我们和一些球员关系很好，但如果你找不到合适的球员，那就不合适了。这些资金将用于在1月和夏季加强球队。我们正在计划，正在寻找。我们正在完善我们的目标，但就在夏季转会窗口结束之前，现成的球员还没有出现。但如果有合适的球员，资源就在那里。”

当被问及曼联是否会在一月份重返转会市场时，他补充道：“是的，肯定会。当然，我们正在考虑一到两个新签约。我们只缺少一两个球员，我们已经说过了，但是如果合适的球员在一月份能够上场，我们可能会有所作为。如果没有，这些球员将全力以赴。”

曼联目前在英超积分榜上排名第12位，在8场比赛中仅得9分，并将在周日主场迎战死敌兼联赛领头羊利物浦。