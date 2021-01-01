索帅：我和哈兰德确实有联系 现在讨论他的转会不礼貌

红魔教头承认自己依旧与昔日爱徒有所联系，但拒绝明示曼联是否会在今夏引进他。

索尔斯克亚承认他仍然和厄林·哈兰德保持着联系，与此同时他还隐晦地承认曼联确实有引进这位多特蒙德锋线新王牌的可能性。

索尔斯克亚和这位20岁的球员拥有着极好的关系，他在莫尔德执教时就认识了哈兰德，红魔曾试图在2020年1月转会窗签下他，不过最终他选择了加盟德甲豪门多特蒙德。

他合同中的解约金条款允许他在2022年夏天以7500万欧元的价格离开威斯特法轮球场，这引发了人们对他未来的疯狂猜测。

在曼联与皇家社会的欧联杯比赛之前，这位红魔主帅被问及是否有可能与自己执教的这位前球员重聚。

他表示:“我认为作为一个教练，当你麾下出现优秀的年轻人和球员的时候，你当然会关注他们。我一直和哈兰德保持着联系，看到他能成为现在这样的球员真是太棒了，我知道他会一直努力提高自己的。”

“他是多特蒙德的一名球员，我们只希望他在多特蒙德表现良好，让我们看看以后的生活会给他带来什么。”

当被问及曼联是否会在夏天再次尝试引进他时，索尔斯克亚回答道:“你知道我不能谈论哈兰德，因为他现在在多特蒙德。我认为，除了我认识他，我和他有交流之外，过多地谈论这件事是不礼貌的。”

“一年前哪家俱乐部对他不感兴趣?每个人都会说想要买到世界上最好的球员，而哈兰德就是一个顶尖的球员。”

“但对我来说，我们现在签下的球员都很优秀，丹尼尔·詹姆斯和布鲁诺·费尔南德斯的表现就说明了自我执教以来我们签下的球员都对球队做出了贡献，我对我们的引援模式和流程感到很满意。”

“我们必须使用其他不同类型的球员和年轻球员来对我们的阵容做补充。我对我们的引援模式和流程很满意。”

米诺·拉伊奥拉是这位20岁球员的经纪人，他在本周接受BBC采访时谈到了他的未来。

这位经纪人大鳄表示:“最多只有10家俱乐部有能力从多特蒙德签下他，其中有4家在英国。你可以打电话问问他们‘你有兴趣吗?’我认为世界上没有一个体育总监或教练会说他不感兴趣。”

“这就像在说:‘有哪支F1车队对刘易斯·汉密尔顿不感兴趣?’”

哈兰德自2020年1月从萨尔茨堡红牛转会到多特蒙德以来，已经在43场比赛中攻入43球。本赛季他为俱乐部在25场比赛中打入27个进球并贡献了7次助攻。

虽然索尔斯克亚对他的球队是否有意这名年轻天才一事仍然含糊其辞，但曼联的兴趣确实是实实在在存在的。然而，如果他们想要完成这笔交易，将面临激烈的竞争，因为曼城和皇家马德里等豪门同样对这位挪威天才虎视眈眈。