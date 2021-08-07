索帅：希望桑乔和瓦拉内能参加对利兹联的首轮比赛

两人还没有和其他曼联球员会合，而俱乐部将在周六迎战埃弗顿

在度过一个长假之后，桑乔将在下周第一次和他的曼联队友们一起训练。

这名边锋在上个月就转会达成了协议，但是他还没有和球队会合，索尔斯克亚承认他不太可能在对阵利兹的比赛中首发。

桑乔应该会在周末后回到俱乐部的卡灵顿训练基地，前锋卡瓦尼也有望回归。

曼联在周四晚从夏季的第二场训练营回来了，但是桑乔和卡瓦尼是两个值得注意的缺阵者，而其他今夏参加了国际比赛的球员都回到了团队中。

当被问及这两个人什么时候会归队时，索尔斯克亚告诉俱乐部媒体：“希望他们归队的时候体能充沛，他们应该在周末过后归队。”

“他们还没有归队有不同的原因，但这是一个漫长的赛季，他们必须有更多的休息时间。”

曼联目前缺席的国脚阵容包括马奎尔、卢克-肖、万-比萨卡、德赫亚、博格巴和林德洛夫，他们都在欧洲杯后度假归来，在圣安德鲁斯与球队会合。

弗雷德在参加完美洲杯之后也回来了，索尔斯克亚说他的状态很好，索帅评价道：“他今夏为巴西踢了九场比赛，所以他度假的三周对他很有帮助。”

“他的体能没有下降，所以他已经准备好了。”

拉什福德因肩膀问题接受了手术，目前正在恢复中，这将使他在10月份之前都不能参加任何比赛，而亨德森也留在了曼彻斯特，因为他三周前感染新冠肺炎，现在正在恢复。

拜利和迪亚洛在代表科特迪瓦参加奥运会后还没有回来。索尔斯克亚不知道他们的确切回国日期，因为他们是从东京入境的，受到英国政府的防疫限制。

瓦拉内还没有接受体检，所以还不是正式的曼联球员。但是，索尔斯克亚希望法国人和桑乔能够在8月14日对阵利兹联的揭幕战中上场。

“他们还没有和我们一起训练，我需要看看他们情况怎么样，”索尔斯克亚说道。“我不认为他们能在对阵埃弗顿的比赛中上场，但希望他们能在对阵利兹时坐上替补席。”

索尔斯克亚的球队接下来将在周六与埃弗顿进行友谊赛，这将是那些今夏参加过国际大赛的球员第一次有机会参加季前赛。

然后球队有一周的时间来准备他们本赛季的首场比赛，对手是利兹联。踢完利兹联后，索尔斯克亚的球队将在周末客场挑战南安普顿。