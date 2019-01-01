索帅：对纽卡博格巴休战 留着打利物浦

曼联主帅在周末前往圣詹姆斯公园之前发出了一个悲观的消息。

曼联主帅索尔斯克亚准备在周日对阵纽卡斯尔的比赛中雪藏博格巴，因为他希望这位球星在对阵利物浦的比赛中发挥出色。

对于这位前尤文图斯球星来说，这是一个受伤的开始，他本赛季在老特拉福德的10场比赛中只出场6次。

这名26岁的球员在9月份因为脚踝问题缺席了3场比赛后参加了对阵罗奇代尔和阿森纳的比赛，但是由于脚伤缺席了周四对阵阿尔克马尔的欧联杯比赛。

与此同时，索尔斯克亚不愿意让博格巴在周末的圣詹姆斯公园迎战苦苦挣扎的纽卡斯尔。

“他可能在周日无法上场。”索尔斯克亚承认：“他还有一次国际比赛日的休息，我们可能需要给他10到14天的时间来为利物浦做准备。”

与此同时，索尔斯克亚也不确定在前往东北的比赛之前曼联的伤病问题是否会得到解决。

当被问及他是否会让任何受伤的球员及时复出时，他说：“我不知道。我们周六早上再说吧，不过可能不行。”

假设伤病名单不变，这意味着索尔斯克亚将失去埃里克·拜利、福苏门萨、菲尔·琼斯、卢克·肖、万-比萨卡和安东尼·马夏尔，以及博格巴。

这名挪威人正面临越来越大的成绩压力，自从今年3月他被任命为主教练以来，这位46岁的前球员在曼联20场比赛中只赢了5场。