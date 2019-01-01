索帅对林加德成长之路表示欣喜：发展得很出色

红魔的看守教练在年轻时曾执教过这名当时还是少年球员的英格兰国脚，现在他亲眼目睹了他那令人印象深刻的巨大进步。

杰西·林加德在曼联的发展“非常出色”，索尔斯克亚对这位英格兰国脚充满了敬畏。

林加德第一次为索尔斯克亚效力还是在曼联的预备队时期，当时他作为一名得分中场的天赋便开始显现。

虽然林加德并不总是被认为是最具技巧天赋的球员，但他的效率和多才多艺的综合性使他成为球队中不可或缺的一员，并在上个赛季的20场首发中打入8球。

林加德本赛季是老特拉福德的关键球员，自从上个月索尔斯克亚取代穆里尼奥执教曼联之后，他的表现尤其令人印象深刻。

这名26岁的球员已经为挪威人在各项比赛中7次首发并打入3球另外还有2次助攻。索尔斯克亚很高兴看到一个成熟的林加德在周五足总杯战胜阿森纳的比赛中进球。

“杰西精力充沛，拥有钢铁般的意志。”索尔斯克亚在周二对阵伯恩利的赛前说道。

“他可以打不同的位置，可以是中场三人中的一员，或者前场，还有两边(边路)，他对这家俱乐部非常了解。”

“有时在训练中，你会看到他会和拉什福德与年轻球员梅森·格林伍德、钟塔西等一起合作。看到这样的场面让人很欢喜。”

“当他在我执教的预备队首秀时，当时也是对阵伯恩利预备队时，他还是一名个子瘦小的小孩子。他能上场只是因为前一天他没有入选青年足总杯的大名单。”

“我真为他高兴。他的发展非常棒。”

保罗·博格巴在2012年转会尤文图斯之前，曾与林加德一起效力于曼联的青训和预备队，但他在四年后再又重返老特拉福德。

有人说如果博格巴不是在少年时期离开曼联的话，他可能不会成为现在的球星，但是索尔斯克亚有不同的看法。

索尔斯克亚说：“我不这么认为，因为有些顶级的天才球员，他们中的大多数都能跳过预备队，就像吉格斯那样。他直接进入了一线队，而不是预备队。”

博格巴在预备队跟我打了六、七场比赛。如果他留下来的话，他可能会进入一线队，但他现在是世界杯冠军，现在在曼联的一线队也踢得很好。”