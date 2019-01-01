索帅：威廉姆斯像狮子一样勇敢 他就是全场最佳

曼联主帅将目光投向了两个年轻球员，尤其是他的新左后卫。

索尔斯克亚对布兰登·威廉姆斯首次为曼联踢满全场而感到高兴。

19岁的威廉姆斯和18岁的詹姆斯·加纳是曼联周四在欧罗巴联赛中两位带来惊喜的球员。

威廉姆斯司职左后卫完成了90分钟的比赛，加纳和斯科特·麦克托迈奈搭档中场，在比赛还剩9分钟时被佩雷拉替换离场。

安东尼·马夏尔的点球破门足以让曼联拿下三分，这也是他们自3月份击败巴黎圣日耳曼之后的首个客场胜利。

索尔斯克亚特别表扬了他的两个青年先发球员，并承认他对威廉姆斯的出色表现印象深刻。

“他们做得很好。”索尔斯克亚赛后这样评价这对两人：“我认为加纳在比赛中不断成长，变得越来越好。而布兰登，对我来说，他是全场最佳球员。他在他参加的几场比赛中表现得非常出色，这个男孩没有恐惧，他像狮子一样勇敢，他为我们赢得了胜利。”

这位挪威主帅补充道，他对自己的球队未能在马夏尔首开纪录后早早锁定胜局感到失望，但他从年轻的威廉姆斯的防守中得到了安慰。

“在这样的比赛中，当我们打进第一个球时，我们需要学习什么时候打进第二个球，什么时候打进第三个球。”他说：“但布兰登的态度非常好，他将成为一名顶级球员。我认为今天我们有很多机会来确保我们处于一个舒适的领先位置，但是我们没有把球传给前锋。”我们的防守做得很好，尤其是在禁区内。我认为我们在这方面表现出了一些勇气。我们本可以在前场更好地防守，我们应该阻止他们，他们把我们往后推，我们需要加强压迫。但我们很自豪，我们又保持了一场零失球。”

曼联将在周日回到赛场，他们希望在客场对阵诺维奇的比赛中获得更多的快乐。