索帅哀叹：年轻人不够稳定 我们本该做得更好

红魔的主帅认为他的年轻球员的表现不稳定，尤其是在对阵维拉的上半场表现不佳。

索尔斯克亚认为他的曼联在周日主场与阿斯顿维拉的比赛中并没有表现出“团队精神”，但是这样的矛盾在这样一支年轻的球队身上是可以预料到的。

曼联迎来了30多年来最慢热的开局，与升班马维拉的平局将增加挪威人的压力，他的球队在周末后排在第九位。

“我们没有作为一个团队一起出去，”赛后他说。“我们应该做得更好。这些孩子将学习和提高。有时，小伙子们会出现不稳定。我们有时不能控制比赛，但现在我们对此无能为力。我们必须团结一致，成为一个更好的整体。阿斯顿维拉有太多对口味的反击。”

这位前曼联前锋认为他的球队在老特拉福德的下半场就表现出了需要的性格。

“今天的上半场不够好，他们的第一个进球让我们很难受，我们直到下半场才开始比赛。”索尔斯克亚哀叹道：“小伙子们很有个性，他们很年轻，精力充沛，下半场比上半场好多了，但就像每个人说的，这是一场有两个半场的比赛。”

“这些孩子将会提高并从这次经历中学习。作为一个俱乐部，我们不喜欢这样，但这是事实。”周三我们有一场重要的比赛，然后是周六，这些孩子们期待着每一场比赛。”

尽管落后第四名的切尔西8分，索尔斯克亚并不排除下赛季重返欧冠的可能性，如果他的球队能够找到稳定的状态。

“那最终会自己解决的。我们必须变得更好，我们必须团结一致，成为一个更好的整体。今天是首尾相接，我们很兴奋，但我们应该控制比赛。”