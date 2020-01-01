索帅呼吁曼联球迷耐心：克洛普也花了四年建队

红魔主帅看到了人们对他未来的疑问，但他仍在市场上寻找新面孔，并希望有时间完成工作。

索尔斯克亚继续在曼联的重建计划中呼吁大家要有耐心，红魔主帅指出尤尔根·克洛普花了四年的时间才让利物浦走到今天。

索尔斯克亚在曼联0-2输给伯恩利后承认，他还有很多工作要做，但他重申，不会有“快速方法”。

他告诉记者：“对我来说，我们确实有一种做事的方式，你可以看到其他球队都做得很好。”

“你可以看到尤尔根花了四年时间来组建他的球队，他们现在做得很好，这不是一个快速的解决办法，也不是8到10名球员在一个转会窗口，我们已经有了一个合适的转会窗口，我们正在努力做一些事情。”

“当你开始做某件事时，你要坚持这个计划。”

“我不会在工作6个月、8个月、9个月或10个月后就换工作，然后开始相信另一种方式。”

“我将坚持俱乐部对我的信任，希望这足够好，我们能看到的是正确的。我和俱乐部的所有对话都是积极的。”

索尔斯克亚补充说，现在需要做的是做正确的事情：“我认为我们的球迷知道我们已经开始了，我被信任去做这项工作，重建不会一直是一个方向，我们做得很好，我们做得很好，说了很多次。”

“基础必须要打好，文化必须要打好，这个团队是由一群优秀的球员组成，他们相信自己，我们所做的一切都是为了让我们在签下球员和球员复出后继续前进。”

“你需要拆掉房子，你不能只从屋顶开始，我们已经经历了一些雨天，希望屋顶是开着的，但我们不能躲起来。”

曼联需要找到一种摆脱风雨，回到阳光下的方法，但是索尔斯克亚坚持认为他的球队士气仍然很高，因为在2019-2020赛季还有很多比赛要踢。

他说：“在训练场上的情绪仍然很好，每个人都很沮丧，因为我们没有赢。有时球迷们表达失望是可以理解的，上周两场令人失望的比赛可能增强了这种感觉。“

“但是，对我们来说，你在这个俱乐部已经习惯了。你要习惯起起伏伏，正如我们在这里所说的，你必须继续前进，当你做得不好时，你知道你有工作要做。”

“当然我们还可以再来一次，你只要带着正确的心态去面对下一场比赛，你会感到失望和沮丧，我不想撒谎，输掉两场比赛不太好，但你会花上一两个小时去克服它。”