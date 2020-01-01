索帅呛声拉伊奥拉：博格巴是我们的球员 不是你的

这名法国人在他的主教练和经纪人之间进退两难，他需要从伤病中恢复过来。

曼联教练索尔斯克亚猛烈抨击了保罗·博格巴的经纪人米诺·拉伊奥拉，声称他是俱乐部的一员，而不是经纪人的球员。

自从12月26日脚伤以来，这位中场明星就一直在养伤，本赛季他只为红魔出场7次。

随着博格巴逐渐恢复到比赛状态，他的经纪人米诺·拉伊奥拉最近表示，博格巴“不介意”在夏天转会尤文图斯。

其他球队

然而，索尔斯克亚强调，这位2018年世界杯冠军将全力为曼联出战，他希望能阻止拉伊奥拉引发的猜测。

“我还没有和米诺说过话，这是肯定的。不，我没有坐下来让保罗告诉米诺他应该说什么。保罗是我们的球员，而不是米诺的。”索尔斯克亚说。

“当然，我想说的是，一旦他恢复健康，他就可以上场比赛了，我相信保罗一定会再为我们踢球的。”

“作为一名球员，你最不想要的就是受伤，不能为球队做出贡献。”

“保罗是个足球运动员，他想踢足球。他知道他必须努力工作才能回到最佳状态，因为他已经缺阵这么久了。对他来说，恢复体型也是一个挑战。”

“这是你职业生涯的一个困难时期，但这是一个球员的重要组成部分——所以我不会给你一个标题，说他的赛季是这样那样的。”

“他已经开始在跑步机上跑步了，所以他离我们更近了——这是一场漫长的过程，希望我们能很快看到他回来。”

“保罗对我们来说很重要，但我们也了解了很多其他人。一些球员已经真正站出来承担起了责任，并展示了他们的能力和对曼联的贡献。如果你有一个最好的球员受伤当然是不幸的，但这只是其中的一部分，是在这里的一部分。”

“我不会为自己感到遗憾，因为我们已经有了这么多伤病——我们正在组建一支能够应付这些的球队。”