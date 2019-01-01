索帅参加曼城慈善晚宴 一席话让人不得不爱

索尔斯克亚昨晚受邀出席了曼城队长孔帕尼组织的慈善晚宴，他的一番话让人不得不钦佩其人格魅力。

曼城队长孔帕尼昨晚在曼彻斯特搞了一个慈善晚宴，并邀请曼联主帅索尔斯克亚出席。

自从接过曼联教鞭之后，索尔斯克亚就带领红魔10战9胜1平保持不败，较之穆里尼奥怼天怼地的性格，挪威教头和蔼可亲而且谦虚的公众形象更讨人喜欢。

昨天晚上，孔帕尼在曼彻斯特搞了一个慈善晚宴，晚宴的目的是筹集善款帮助当地无家可归的流浪者。作为死敌主帅，索尔斯克亚也收到了邀请，而他在出席活动时对记者说的一番话让人更喜欢他了。

在被问到出席死敌球队队长组织的晚会有何感受时，索尔斯克亚说道：“今晚不关红色或者蓝色，曼彻斯特这座城市才是主角。”

“最重要的是为那些无家可归的人筹集善款，我已经来到这里几个月了，我住在市中心，但经常看到有睡在马路上的人，这只是我们一点力所能及的事情而已。”

曼联助教费兰则盛赞了孔帕尼，他表示比利时人是一个曼彻斯特荣誉市民。

索尔斯克亚和费兰代表曼联俱乐部出席活动，许多曼城球星和曼城主帅瓜迪奥拉也都现身会场。

孔帕尼也高度赞扬了索帅，曼城队长说道：“我认为他太有范儿了，大家都知道曼联和曼城是同城死敌，但在这样一个晚上，两支俱乐部走到一起，为公益事业做贡献，这真是一件大好事。”

“我认为这座城市需要有这样的胸怀，在竞技层面的敌对之上，两支俱乐部也愿意为解决贫困问题而合作。”