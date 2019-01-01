索帅：卢卡库的头脑不在这里 让他离开我很开心

红魔主帅质疑这名前锋对老特拉福德的态度，并表示俱乐部即将签下一名替代者。

曼联主帅索尔斯克亚坚持说他对罗梅鲁·卢卡库的离开没有任何遗憾，因为他说这位比利时国脚的“头脑不在这里”。

卢卡库今夏离开老特拉福德加盟国际米兰，红魔试图把保罗·迪巴拉和马里奥·曼朱基奇带到曼彻斯特，但他们失败了。

虽然卢卡库没有被替换，但索尔斯克亚说就算再做一次决定也会让他离开。

“我可以说（我缺前锋），但那是我做出的决定，我高兴地做出这个决定。”挪威人告诉天空体育：“当你有球员的时候，（他们可能）有很大的潜力，但是罗梅鲁的头脑不在这里，我们不能作为一个整体向前发展。”我不想过多地谈论其他球员。我对罗梅鲁很尊敬，但他的时光到此为止。我们对我们的引援工作非常满意。快结束的时候，我们差点就能买到正确的人。你宁愿咬紧牙关等待，因为你不想把大笔的钱花在你不确定的事情上。”

曼联和索尔斯克亚经历了30年来最糟糕的赛季开局。他们在客场还没有尝到胜利的滋味，主帅相信周日在纽卡斯尔的胜利将为国际比赛日带来积极的影响，他向红魔的支持者们表达了敬意。

“当然，你不喜欢输掉比赛。”他补充道：“你全身心地投入到这份工作中。如果你赢了比赛，你会更快乐，你的情绪会变，但这并不意味着你的表现变好了——结果会改变情绪。现在对我们来说在纽卡斯尔取得一个结果是至关重要的。我想这会改变气氛。孩子们可以去国家队，让头脑清醒一下。我不得不说球迷们都很棒。当我看到他们时，我很容易变得积极，他们一直对我很积极。他们看到你在做什么，他们会继续下去。我们希望通过取得更好的成绩和更好的表现来回报他们的忠诚和支持。我可以向他们保证，我们正在努力做到这一点。”