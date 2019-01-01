索帅：博格巴不是红魔五大传奇结合体 他是球队领袖

红魔主帅认为球迷对他们的法国中场期望过高，因此他受到了严厉的对待。

曼联主教练索尔斯克亚淡化了人们对博格巴的期望，他说博格巴不可能是基恩、贝隆、斯科尔斯、吉格斯和坎通纳的组合。

博格巴仍然留在老特拉福德，这位26岁的球员在周一与狼队的比赛中错过了一个点球，因此受到了批评。

索尔斯克亚赞扬了这位法国中场的全面能力，但警告曼联可能对博格巴要求过高。

“我们都能看到保罗对他错过点球感到失望。他不应该受到这样的惩罚。他是，我已经说过很多次了，他自己也说过，当你为曼联签约时，你就变成了一个曼联人，一日红魔，终身红魔，他每周都会为俱乐部奉献他的一切。”

“他对自己的期望也很高，所以这不会让我感到沮丧。我们对他期望很高，但是我们知道我们不能让罗伊·基恩、贝隆、斯科尔斯、吉格斯和坎通纳结合在一个球员身上。这很难，但他是一个顶尖的球员。我知道人们希望他在球场上做任何事情，但是他有很多特质，我们看到他今年和上赛季相比有很多不同的特质，他是球队的领袖。所以，我希望球迷们支持他，真的。”

博格巴因在对阵狼队的比赛中罚点球而受到批评，而就在一周前，马库斯·拉什福德在对阵切尔西的比赛中踢进了一个点球。

但周六主场迎战水晶宫的索尔斯克亚证实，这两人仍在为曼联执行点球任务。

“我相信你会看到博格巴再次为曼联进球。”他说：“我们还在训练，马库斯和保罗还在练。”

在点球不中后，博格巴在社交媒体上受到了种族歧视，他的红魔队友们很快就团结在他周围。

“曼联是一个大家庭。保罗·博格巴是这个家庭的重要成员。”拉什福德在Twitter上写道：“你攻击他，你就等于攻击我们所有人。”