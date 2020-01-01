索帅：利物浦有机会成三冠王 但弗爵爷无可匹敌

红魔主帅强调克洛普的球员必须保持他们目前的高水准，这样才能被认为是伟大的球队。

曼联主教练索尔斯克亚说利物浦不是英超历史上最优秀的球队，并强调了亚历克斯·弗格森在红魔的纪录。

利物浦正在为他们自1990年以来的第一个联赛冠军而努力，尤尔根·克洛普的不败红军以13分的优势领先英超。

然而，作为传奇教练弗格森麾下的球员，索尔斯克亚曾获得6座英超奖杯和1个欧冠冠军。

索尔斯克亚说：“从长远来看，最好的球队是那些能够一次又一次取得胜利的球队。在这方面没有人能真正与亚历克斯爵爷匹敌，但我首先承认尤尔根·克洛普在利物浦做得很好。”

“现在他似乎知道每次他带领一支球队出场时他会得到什么，尽管我们赛季才过半，还有很多比赛要踢。”

“如果你看看现在的利物浦，他们在过去38场联赛中有33胜5平。这是104分，所以这将是一个更出色的赛季。”

“他们做得很好，至少可以说，本赛季可能赢得三冠王，但让我们看看他们在5月的表现。他们接下来还有几场艰难的比赛。”

与此同时，克洛普赞扬了红魔，并相信他们将在本赛季结束后进入前四。

他告诉记者：“曼联有一支非常优秀的球队，有天赋，有经验。在球场上有很大的潜力。”

“我认为他们有可能获得本赛季欧冠的资格。所以，他们当然能打败我们。但只有我们让他们踢，他们才能踢得好。”

“如果我们是在我们最好的状态，这对每个球队都是困难的。这是我们的球场，所以我们必须确保每个人都知道这一点。”