索帅再将拉什福德比作C罗：他的身体是样本

红魔主帅再次将他的年轻前锋比作过去的老特拉福德宠儿。

索尔斯克亚在曼联战胜纽卡斯尔后再次将马库斯·拉什福德比作克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

拉什福德在老特拉福德4-1的节礼日胜利中打进了他本赛季的第11粒英超进球，这也是他赛季最佳进球纪录。

索尔斯克亚之前曾将这位22岁的球员比作前曼联球星C·罗纳尔多，在拉什福德的精彩头球后，教练再次将其比作C·罗纳尔多。

“他是一个身体样本。”索尔斯克亚在新闻发布会上说：“当你有了那个弹跳，你需要的只是勇气和顶到球。”

“我记得我曾经和一个男孩一起踢球，当他接近球门的时候，他的头球非常好。我们经常比较他们。所以，当马库斯到达克里斯蒂亚诺那个年龄的时候，他的弓上又多了一根弦。”

安东尼·马夏尔梅开二度，梅森·格林伍德也在对纽卡斯尔的比赛中进球，而纽卡斯尔则是由马蒂·朗斯塔夫取得领先。

马夏尔本赛季在英超已经进了6个球，索尔斯克亚说他的球队需要更好地利用这名法国前锋。

“关键是把球传给他。他不会是一个整天来回跑的人。”他说：“我们需要把球给他，喂给他。我想孩子们自己也说过很多次了。我们需要更多地喂球给安东尼，更多地向前，进入锋线。

“特别是安东尼，对他来说在比赛中多触球是很重要的。今天的进球几乎和他在对阵曼城的比赛中打进的一样，左脚将球射向下角，差点完成帽子希望。”