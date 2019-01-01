索帅不满判罚：101%该给点球 我们本该赢球

挪威人认为他的球队在与荷兰球队的平局中应该得到一个点球。

曼联认为索尔斯克亚认为马库斯·拉什福德应该在欧联杯0-0战平阿尔克马尔的比赛中得到一个点球。

在一场几乎没有机会的比赛中，曼联替补上场的拉什福德在比赛的最后阶段被乌伊腾斯笨拙地铲倒。

赛后，索尔斯克亚抱怨了这令人沮丧的一周——他回忆了周一在老特拉福德1-1战平阿森纳时，关于对方后卫科拉希纳茨在禁区内疑似手球同样被放过。

索尔斯克亚告诉英国BT体育：“这101%是个点球。这个赛季我们有多少次没有点球？对阿森纳的比赛本可以是2-0，今晚本可以是1-0。在客场对阵一支强队的比赛中，我们本可以有一个很好的表现。我们来到这里，应该赢的。”

曼联门将德赫亚用几次精彩的扑救击退了他们的荷兰对手，他也认为拉什福德应该得到一个点球。

“从我的位置来看，真的很难看到那边。”他说：“我们问了马库斯，他说这绝对是个点球。我从我的位置上看不清楚，但这极有可能是个点球。”

事实上，曼联在比赛中并没有射正，但是他们在欧罗巴联赛的两场比赛中得到了4分，索尔斯克亚希望看到积极的一面。

其中之一就是19岁的左后卫布兰登·威廉姆斯的处子秀。

“一流的。你在任何地方都找不到更好的边后卫首秀。”索尔斯克亚补充道：“这个男孩会越来越好。”

平局让曼联在过去的10场客场比赛中无一取胜，这是他们30年来最糟糕的表现。其中他们已经输了6场比赛，自从3月份在欧冠中3-1战胜巴黎圣日耳曼以来，他们就再也没有在老特拉福德以外取得过一场胜利。