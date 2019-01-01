索尔达多：跟普约尔对抗堪比打仗 他最让我痛苦

这位格拉纳达前锋将这位西班牙传奇人物列为他在西甲遇到的最强悍的对手。

巴塞罗那的标志性后卫卡莱斯·普约尔是罗贝托·索尔达多在西甲期间遇到的最强悍的对手。

前瓦伦西亚和托特纳姆热刺前锋索尔达多在费内巴切效力两个赛季后，于今年7月与刚刚升入西班牙甲级联赛的格拉纳达签约。

索尔达多在皇马崭露头角，在为瓦伦西亚效力之前，他在奥萨苏纳和赫塔菲待过一段时间，之后在热刺度过了艰难的两个赛季后加盟比利亚雷亚尔。

这位34岁的球员特别指出巴塞罗那和2014年退役的西班牙球星普约尔是他所遇到的最困难的对手，甚至将他们的比赛描述为一场“战争”。

“我想说普约尔是让我最痛苦的人。”索尔达多通过西甲官方表示：“我认为这就像和普约尔的战争。他是防守队员中最具侵略性、最强悍的。然后他是抱怨最多的人。但是，是的，这是一场很好的竞争，也许他是给我带来最艰难战斗的人。”

尽管索尔达多在托特纳姆陷入低迷，但他相信他在英格兰的时光对他成为一名更全面的前锋至关重要。

索尔达多说：“随着时间的流逝，我在英格兰的经历改变了我踢球的方式。以前我可能是一个在禁区里等很长时间的球员，没有太多的参与，但现在可能，在去了英格兰之后，你会改变一点。我参与得更多。但我知道格拉纳达签下我是为了进球，我将尽我所能尽可能多地进球。我很高兴回到最好的联赛，特别是在水平较弱的联赛效力两年之后。在这里的头两周，我确实发现很难跟上训练的节奏。这里的训练速度比土耳其快。但我认为我已经很好地适应了，我认为我将在高水平上发挥，我将为我的球队奉献我所拥有的一切。”

索尔达多还透露了一些严格的赛前迷信。

“我总是从右边开始换衣服，我用我的右脚踏上球场，我在上场前要跳两下。”他说：“它们是让你在做这些事情的时候感到自信的习惯或强迫症，即使它们不会产生什么影响。”