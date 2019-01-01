索尔斯克亚：马奎尔一直是我的头号目标

这位前莱斯特城后卫以创世界纪录的后卫转会费来到老特拉福德，他的新教练相信他会对球队产生影响。

曼联主教练索尔斯克亚表示，在经历了令人失望的2018-19赛季后，哈里·马奎尔一直是他重建球队的主要目标。

马奎尔以8000万英镑(9700万美元)的价格离开莱斯特城加盟曼联，这是一名后卫的世界纪录。在8月2日转会到老特拉福德之前，他一直是转会传闻的焦点，据报道曼城也对他感兴趣。

这一天价不可避免地被拿来与利物浦的维吉尔·范戴克作比较，在马奎尔加盟之前，他是世界上最昂贵的后卫。

索尔斯克亚拒绝接受这样的比较，但是他相信英格兰国脚对红魔的影响。

“我很高兴我们得到了哈里，因为他将为俱乐部做出杰出的贡献，”挪威人在周日对阵切尔西的英超揭幕战前的新闻发布会上说：“他一直是我的头号目标。当我们对阵莱斯特城的时候，我或多或少下定决心，如果有可能得到他，我们至少应该尝试一下。他在球上是如此的沉着，他给了球队另一个维度。他已经展示了他的存在感，以及他在球队中的影响力。哈里是一个领导者，一个成熟的国脚，一个进球的威胁和一个非常非常好的后卫。我不想把我们和利物浦比较，也不想把哈里和范戴克比较，但是我知道哈里会对我们产生巨大的影响，就这样。”

26岁的马奎尔是今年夏天曼联签下的年龄最大的球员，加入了21岁的詹姆斯和万-比萨卡的行列，成为球队的新面孔。

索尔斯克亚致力于年轻化，并有望在今年给几名青训球员一线队的机会。

他知道这项政策可能不会产生立竿见影的效果，但他说这是俱乐部长期健康发展的最佳途径。

“你可以说这是一场赌博。我只是忠于我的信仰。”他补充道：“我相信这种管理足球俱乐部的方式。我的薪水是为俱乐部管理的，现在不仅仅是我要取得成绩来获得我的声誉。这是俱乐部朝着正确的方向前进。对我们来说，为了给我们的孩子最好的机会，我们决定这是正确的方式。”