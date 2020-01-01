索尔斯克亚：质疑引援不尊重范德贝克 中场需要进更多球

红魔主帅回应了球队引援不利的说法，认为这是对范德贝克的不尊重，并强调球队中场需要打入更多进球。

索尔斯克亚回击了他可能对曼联今年夏天的转会活动感到失望的说法，他表示这样的说法对范德贝克并不尊重。

这名中场球员是红魔在这个夏天引进的唯一一名球员，不过距离转会窗口关闭还有一周时间，曼联依旧在尝试引进自己的头号转会目标桑乔，但目前交易的进展依旧不顺利。

索尔斯克亚希望球队能够在10月5日的最后期限之前引进三到四个新面孔。利物浦，切尔西和曼城都在这个夏天进行了不止一比引援，这可能会让曼联处于不利位置，不过这位红魔主帅反驳了这种说法，他认为这些言论可能会惹怒截至目前唯一的新援范德贝克。

其他球队

“我认为当你说范德贝克是今夏的唯一引援时，你就对他有点不尊重了，因为他是一位顶级球员，他增强了球队的实力，当然我们必须必须专注于我们自己。”索尔斯克亚回答道。

“不同的俱乐部必须被允许去做他们认为可以做的任何事情。我们正在努力建立一支有竞争力的球队。如果有最新消息，我们会告诉你。”

范德贝克在周二3:0战胜卢顿的比赛中第一次代表曼联首发出场，并有可能在周六晚间对阵布莱顿的比赛中上演他的英超处子秀。

随着这位23岁的球员成为俱乐部的新援，索尔斯克亚希望自己的中场能在这个赛季中打入更多进球，减轻安东尼·马夏尔、梅森·格林伍德和马库斯·拉什福德的负担。

“上赛季，我们的三位前锋进了60多球，我不记得具体的数量了，然后还有布鲁诺·费尔南德斯，他打入了一些点球和任意球。”

“我们需要在定位球进攻中取得更多的进球，哈里·马奎尔是联赛定位球最好的球员之一，我们能从中得到更多吗?我们能从中场得到更多的进球吗?当然这可以给我们带来额外的积分。”

“我们需要更多的进球，我们拥有范德贝克和博格巴，他们绝对可以贡献更多的进球。与此同时，林加德、马塔以及丹尼尔·詹姆斯也可以做到这一点。” ​​​