索尔斯克亚：英超争冠是曼联目标 但现在并不现实

红魔本赛季远远落后于利物浦，但他们的主教练希望在2020-21赛季弥补这一差距。

索尔斯克亚说他的目标是带领曼联下赛季挑战英超冠军，尽管他承认这可能不现实。

索尔斯克亚的球队目前排在第五位，落后第四名的切尔西5分，但与位居榜首的尤尔根·克洛普相差27分。

在他的球队周日作客安菲尔德面对利物浦之前，曼联主帅说追赶英超的精英是他们的目标——尽管在现阶段这似乎是一个遥不可及的目标。

“当然，这就是我们的目标。”索尔斯克亚告诉记者：“我不是说这是一个现实的目标。我们现在落后了，而且落后第一名的距离也很公平，周日我们将对阵他们，我们将会在对阵他们的时候看到我们的水平到哪里。”

“但是随着几笔签约，随着他们的进步，在接下来的几年里，我们希望做到这一点。”

“球迷和俱乐部都对没有挑战联赛榜首位置感到不满。这是我们认为我们应该做到的，今天的许多球迷都经历了我们不断赢得联赛冠军的时期。”

在周三对阵利物浦之前，曼联在老特拉福德主场迎战狼队，这是足总杯第三轮的重赛。

由于本赛季英超联赛冠军遥不可及，杯赛是曼联本赛季的争冠目标。

虽然索尔斯克亚承认赢得这些比赛并不是像曼联这样的俱乐部的主要目标，但是他们必须专注于现实的东西，并且希望一次杯赛的成功能够激发他们做更大更好的事情。

“目前我们还没有这样的队伍。”索尔斯克亚说；“因为我们一直落后于最优秀的团队。也许我们从赢得一个奖杯开始，然后这些球员就会尝到那种滋味。”

“这不是我们想要的。我们想为联赛和欧洲冠军联赛带来挑战。”