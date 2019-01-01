索尔斯克亚：签下马奎尔后我有太多中卫

曼联主帅相信要让所有的后卫都满意是不可能的，至少会有一个人离开。

索尔斯克亚承认在9月2日之前他至少要卖掉一名中后卫。

挪威人目前有7名中卫，在马奎尔到来之后，球队还有斯莫林、琼斯、林德洛夫、拜利、图安泽贝和罗霍。

虽然拜利因伤在圣诞节前无法出战，但索尔斯克亚说，在9月初的欧洲转会截止日期之前，如果没有至少一个人的离队，6人仍然是太多了。有报道称罗霍可能会被鼓励离开老特拉福德。索尔斯克亚在周一对阵狼队的赛前新闻发布会上说:“这要靠我们自己来解决，当然我有太多的中卫，很难让每个人都高兴。但我们需要赢得比赛，我们需要表现，所以我们要挑选那些能给我们带来最大机会赢得比赛的球员。”

马奎尔和林德洛夫帮助曼联在赛季首周末4:0战胜切尔西的比赛中保持不失球，索尔斯克亚支持他们在门将德赫亚的带领下建立强大的合作关系。

“我认为好的球员可以互相配合。我们只踢过一次比赛，我们希望和大卫在后场发展合作关系。”他补充道：“我们想从后场控球，但我们也有很好的中卫。阿克塞尔（图安泽贝）跃跃欲试，他想踢。我希望维克多（林德洛夫）和哈里（马奎尔）不要给我一个改变的理由。没有受伤、停赛或注意力不集中。他们俩都能踢，他们阅读比赛得很好。当然，哈里在禁区内的表现，对任何一个中后卫来说，有这样的表现在他们身边都是很好的。我相信维克多会喜欢的。”

“话又说回来，罗霍、斯莫林、琼斯、阿克塞尔，他们都想成为其中的一员。这些地方存在竞争。”

对切尔西的胜利也因为马夏尔自2015-16赛季以来首次作为中锋的回归首发而引人注目，索尔斯克亚希望法国人和马库斯·拉什福德在老特拉福德的胜利后继续他们的进球方式。

“安东尼在范加尔手下打9号中锋的时候有过几次失误，然后在过去的几年里他打左路。我认为他和马库斯都能胜任这两个位置。有时马库斯在中间，安东尼在左边，或者丹·詹姆斯在左边，也许其中一个在右边。

“但是，当然，进球是在门柱之间完成的，而不是我们所见过的世界波，马库斯和安东尼都能将球打进死角和盘带。我希望他们两个都能轻松进球，因为你不需要太用力就能进球……如果你每个赛季都能像这样多进5个球，两个人加起来就是10个。”