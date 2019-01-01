自信满满 索尔斯克亚确信德赫亚会续约

索尔斯克亚相信德赫亚将在未来几周与曼联续约。

德赫亚的合同已经到了最后一年，他得到了一份周薪35万英镑的合同，这将使他成为世界上收入最高的门将。

曼联已经与德赫亚和他的代表进行了超过18个月的谈判，但双方都没有取得突破和达成协议的迹象。

但是索尔斯克亚说，他仍然“肯定”西班牙国脚德赫亚会在新合同上签字，并结束对他未来的猜测。

“大卫这个夏天一直在谈判，我们希望我们能解决这个问题。”索尔斯克亚说。

曼联今年夏天只签下了两名球员，分别是水晶宫的阿隆·万-比萨卡和斯旺西的丹尼尔·詹姆斯。

由于缺少更多的签约，曼联球迷的失望和愤怒与日俱增，他们觉得俱乐部在转会市场上行动不够迅速，或者不够果断。

但索尔斯克亚表示，正在进行幕后工作，以尽快吸引新球员。索尔斯克亚希望在8月8日转会窗口关闭前再签下三名球员。

索尔斯克亚说:“我明白你的意思，但是在足球市场做生意不是一蹴而就的。我们有我信任的球员，我知道他们会在俱乐部取得成功，我们已经签下了丹和阿隆，他们速度快，充满渴望，能力也很好。我们知道去年令人失望，我们今年的目标是什么。我们必须缩小差距。我们在竞争激烈的联赛中排名第六，这就是曼联的意义所在——在一个赛季后反弹。当联赛开始时，我相信我们会有一支优秀的球队，一支充满挑战的曼联。我们仍然在市场上寻求一些生意，但我们很有耐心，我们是曼联，我们不需要出售，也不需要支付过高的价格。你必须以合适的价格拥有合适的球员，如果你看看我们现在的阵容，有这么多优秀的球员，在这里工作的人都想要提高。”