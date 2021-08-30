索尔斯克亚：瓦拉内已经适应了英超的节奏 他首秀表现是顶级的

曼联主帅认为这位法国后卫已经适应了英超的节奏，而且没有遇到任何问题

索尔斯克亚表示，瓦拉内在自己的首秀之战中展现出了水准，他盛赞这位曼联新援的顶级表现。

8月14日，瓦拉内高价从皇家马德里转会到老特拉福德，结束了他在伯纳乌10年的辉煌生涯。

这位法国中卫最终在周日对阵狼队的比赛中完成首秀，并帮助红魔1-0获胜，他的比赛中发挥了关键作用，给主教练留下了深刻的印象。

索尔斯克亚在赛后的新闻发布会上谈到了瓦拉内在后防的表现：“这是‘欢迎来到英超’——节奏、忙乱、抢断、防守反击。”

“顶级的表现。他的制空能力很出色，控球很沉着，他很有经验，没有什么能阻挡他。他在赛前和中场休息时的表现都很好，所以我对他的表现很满意，我认为他表现出了他的水准。”

曼联的一号门将德赫亚也称赞了瓦拉纳，他告诉曼联电视台：“他非常出色，我们零封了对手，这样的开局总是很棒。”

“他是个很棒的球员，我认为他对球队很有帮助，是一个非常有经验的中后卫，参加过很多很多的比赛，我认为他今天展示了他的控球能力，他制空能力很出色，速度非常快，所以他是一个伟大的后卫——对我们来说这是一笔伟大的签约。”

格林伍德本场比赛领衔奉献为曼联破门，但人们猜测，之后曼联中锋位置将由回归的C罗占据。

索尔斯克亚现在已经确认他计划让36岁的C罗担任9号，但格林伍德，卡瓦尼，马夏尔和桑乔仍将扮演一个重要的角色。

索帅说道：“C罗作为一名球员已然成长。他过去经常踢右路，左路，中锋，但对我来说，他现在更像是一名中锋，这是肯定的。有些比赛我们会有两名前锋或者三名前锋，但我希望他在禁区内，我希望他进球。”

索尔斯克亚还谈到了曼联是如何成功签下这位传奇人物的：“每个关心曼联的人都希望这一切发生，每个人都发挥了作用，但最重要的是C罗自己也想要来这里。”