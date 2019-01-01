索尔斯克亚：没人给我们报价 我们不需要卖人

这两名红魔球星被传将离开老特拉福德，但是主教练说他还没有收到任何报价。

曼联主帅索尔斯克亚透露，球队还没有收到任何球员的报价，包括博格巴和卢卡库。

26岁的博格巴被传闻将在不久的将来离开老特拉福德，他的经纪人米诺·拉伊奥拉最近表示，这名中场球员希望离开红魔。

这位法国国脚与皇马和尤文图斯有着密切的联系，而卢卡库也准备离开曼联，国际米兰显然对这名前锋很感兴趣。

然而，索尔斯克亚周三在珀斯的新闻发布会上说，曼联这么有实力的俱乐部并不一定要出售球员，而且也没有收到任何报价。

“有很多关于我们球员的讨论和猜测，包括内部和外部。对我来说，一切如常。”

“当你在曼联的时候，你期待着所有这些事情在夏天发生，当然，我和保罗保持着联系，和保罗（博格巴）、罗梅鲁（卢卡库）、拉什（拉什福德）、杰西（林加德），和所有球员在夏天或多或少都保持着联系。据我所知，到目前为止，其他球队还没有对我们的球员发出任何报价……保罗，或者我们的大多数球员，都签了长期合同。”

索尔斯克亚还驳斥了博格巴和他的队友杰西·林加德之间存在口角的说法，称这是对这位世界杯冠军球员的“安排”。

博格巴最近一直受到前曼联球员的严厉批评，萨哈猛烈抨击了他的行为，而克莱伯森则呼吁红魔卖掉他们的中场王牌。

曼联将在周六进行澳大利亚巡回赛的首场比赛，对手是珀斯光荣队，四天后他们将迎战老对手利兹联队。

作为国际冠军杯的一部分，他们将于7月20日在新加坡迎战国米，7月25日在上海迎战热刺。

红魔的季前赛将在离主场更近的地方结束，7月30日客场对阵挪威的克里斯蒂安桑德，8月4日在卡迪夫迎战AC米兰。