索尔斯克亚：格林伍德未来能踢中锋 他需要增强头球能力

红魔主帅认为自己的爱徒未来能够担任中锋的角色，但他需要增强自己的头球能力。

根据索尔斯克亚的说法，小将梅森·格林伍德有能力成为曼联的新9号，不过前提是他能够学会如何利用头球来破门得到。这位挪威主帅已经明确向自己的爱徒提出了要求，希望他能够提高自己的空中对抗与传球的能力。

格林伍德用表现证明了自己是2019-20赛季欧洲足坛最具天赋的年轻天才之一。

这位年仅18岁的前锋在所有各项比赛中打进了17个进球，帮助曼联获得了联赛第三名的成绩，并进入了欧联杯的半决赛，而他与拉什福德以及马夏尔所组成的三叉戟也成为了曼联最致命的进攻组合。

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他的表现给外界留下了非常深刻的印象，并首次入选了英格兰国家队，并在本月初1-0战胜冰岛的比赛中上演了自己的三狮军团首秀。

格林伍德在联赛杯第三轮3:0战胜卢顿的比赛中打入了他新赛季的第一粒进球，还为同样替补登场的拉什福德送上了一次助攻。

自从进入索尔斯克亚的锋线新三人组后，这位年轻球员一直被安排在右边锋位置上，不过红魔主帅也对他有着更多的期待，希望他能在接下来的职业生涯发展中于中锋位置上有所成就。

在尼尔沃斯路球场取得胜利后，索尔斯克亚谈到了这位年轻天才的一些情况：“他在上个赛季的表现极为出色，对现阶段的梅森·格林伍德来说，实现自己的目标是很重要的，拉什福德也是同样如此。前锋总是这样的，你必须是获得信心并找到进球的感觉，再一次去得到那种渴望。”

“所以我很高兴，他只需要努力恢复他的健康和敏捷性，就像我们队内的其他球员一样。”

“他也可以踢中锋。我认为，作为一位身体还没有发育成熟的小男孩，踢边锋位置可能要比9号更好。不过他可以成为球队中路的攻城槌，如果他愿意的话。”

“所以我认为他最终很有可能会成为9号球员，不过他也能很好的担任左右边锋的角色，他可以从左右两侧内切后进行射门，或者直接从中路突破。拿我来说，我的大部分进球都是在边路打进的，而不是在中路。”

然而，索尔斯克亚警告说，这位英格兰国脚必须增强自己在赛场上的一项能力，这样才能成为曼联的领军人物，他补充道：“对于格林伍德来说，他需要学习如何利用头球。”

“我一直这样告诉他，如果他想这样做，我们会欢迎他来和我一起进行练习。”

格林伍德的下一个闪耀的机会可能会在周六红魔客场对阵布莱顿的比赛中，这可能是曼联摆脱英超首战1-3不敌水晶宫阴霾的好机会。

在此之后，曼联将会期待10月3日在老特拉福德与热刺的比赛，届时他们将再次面对前任主帅何塞·穆里尼奥。

除了梅森·格林伍德，索尔斯克亚还回应了转会传闻缠身、未能进入本场比赛大名单的30岁中卫斯莫林，这位英格兰球星上赛季租借效力罗马期间表现抢眼，目前红狼主帅已经承认球队依旧在尝试将其带回意大利首都。

当被问到斯莫林目前的转会情况时，索尔斯克亚表示：“当前并没有一份报价能够达到我们的预期，就是这样。”

“我并不是这一转会谈判的负责人，但目前的情况就是我们的要价并没有被满足，仅此而已。”