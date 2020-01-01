索尔斯克亚期望拉什福德等人重现08年三叉戟

红魔主帅相信目前他所拥有的进攻选择有可能追随一些杰出球员的脚步。

索尔斯克亚说，马库斯·拉什福德、安东尼·马夏尔和梅森·格林伍德可以在曼联打造一个引人注目的三叉戟，来比肩曾经由克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、卡洛斯·特维斯和韦恩·鲁尼组成的三叉戟。

当被问及他的锋线球员时，曼联主教练说：“我们可以看到他们三个人，和他们签了长期合同，而且他们三个人会发展成一个非常令人兴奋的锋线组合。”

“我和罗纳尔多、特维斯、鲁尼在一起——这是我们作为球迷和教练想要的，表达自己的想法，把恐惧留给他们的后卫。我们还有丹尼尔·詹姆斯，所以我很兴奋。”

拉什福德本赛季已经打进19球，马夏尔打进11球，格林伍德打进9球。

他们的总进球比利物浦可怕的三叉戟穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内尼和罗伯托·菲尔米诺还要多。

索尔斯克亚相信周日在安菲尔德与红军的比赛是个好兆头。

他说：“我相信我们的组合，肯定会增加进球，但在未来几年，我们还会经常看到他们在一起。”

“利物浦的进球数比我们多，所以我不会说我们比他们好，也不会说他们比我们好。周日将是一场独立的比赛。”

索尔斯科亚补充道：“他们（利物浦）的前场三名球员已经在一起踢了好几个赛季了，你可以看到他们的轮换，我们希望我们的前场三名球员能够理解。”

“我想我只在英超联赛中让他们同时首发过一次（4-1战胜纽卡斯尔），所以我们还有很长的路要走，但是他们在那场比赛中进了4个球。”