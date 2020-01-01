索尔斯克亚期望拉什福德等人重现08年三叉戟
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索尔斯克亚说，马库斯·拉什福德、安东尼·马夏尔和梅森·格林伍德可以在曼联打造一个引人注目的三叉戟，来比肩曾经由克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、卡洛斯·特维斯和韦恩·鲁尼组成的三叉戟。
当被问及他的锋线球员时，曼联主教练说：“我们可以看到他们三个人，和他们签了长期合同，而且他们三个人会发展成一个非常令人兴奋的锋线组合。”
“我和罗纳尔多、特维斯、鲁尼在一起——这是我们作为球迷和教练想要的，表达自己的想法，把恐惧留给他们的后卫。我们还有丹尼尔·詹姆斯，所以我很兴奋。”
拉什福德本赛季已经打进19球，马夏尔打进11球，格林伍德打进9球。
他们的总进球比利物浦可怕的三叉戟穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内尼和罗伯托·菲尔米诺还要多。
索尔斯克亚相信周日在安菲尔德与红军的比赛是个好兆头。
他说：“我相信我们的组合，肯定会增加进球，但在未来几年，我们还会经常看到他们在一起。”
“利物浦的进球数比我们多，所以我不会说我们比他们好，也不会说他们比我们好。周日将是一场独立的比赛。”
索尔斯科亚补充道：“他们（利物浦）的前场三名球员已经在一起踢了好几个赛季了，你可以看到他们的轮换，我们希望我们的前场三名球员能够理解。”
“我想我只在英超联赛中让他们同时首发过一次（4-1战胜纽卡斯尔），所以我们还有很长的路要走，但是他们在那场比赛中进了4个球。”