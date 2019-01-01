急不来 索尔斯克亚：曼联需要改变整个俱乐部

红魔主帅承认，在与英甲对手的比赛中险胜之后，整个俱乐部都需要进行大规模的改革。

在看到他的曼联在联赛杯的点球大战中险胜罗奇代尔后，主教练索尔斯克亚承认整个俱乐部都需要改变。

红魔在周三晚上遭到了英甲对手的考验，梅森·格林伍德首开纪录后，曼联被16岁的卢克·马西森在第76分钟扳平。在全场比赛打平的情况下，罗梅罗在点球大战中保持冷静，扑出了基奥汉的点球。

这场紧张的胜利延续了曼联本赛季初的不稳定开局。上周六，曼联以0-2负于西汉姆联，排名英超第八。

当索尔斯克亚对胜利感到欣慰时，他暗示俱乐部需要一些大的改变来确保回到正轨。

索尔斯克亚在赛后接受天空体育采访时表示：“就像往常一样，当比赛变得紧张时，你会对胜利感到高兴，你过关后会再次学到不同的东西。这是我们的传统，用努力的方式完成。今晚的观众太棒了，所以我们当然只能一场一场地比赛，但我们对未来有更多的期待。我们知道我们必须改变整个俱乐部，我们正在这样做。”

这场比赛给了一些年轻的红魔一个机会，17岁的格林伍德在上周的欧罗巴联赛中攻入一球后，再次让他的名字出现在进球榜上。

同为青少年的布兰登·威廉姆斯和钟塔西也得到了上场时间，他们给主教练留下了深刻的印象。

索尔斯克亚说：“对一些年轻人来说，这是一个证明自己的优秀舞台，有一两个孩子确实做到了。我认为梅森再次证明了他是一个射手，你已经看到布兰登上场了，在他的处子秀上，他的表现非常出色。”

罗奇代尔的表现只差一点就造就了一场巨大的失利，曼联主帅称赞了他们独特的打法。

索尔斯克亚说：“我认为对每个人来说，最大的好处应该是罗奇代尔踢球的方式。我不得不说，当我们在过去的几天里分析了他们的打法，他们想要的打法有点不正统，但是（主教练布莱恩·巴里-墨菲）相信他的球员，他希望他们打得好，我认为他们是优秀的。”

红魔的联赛杯下一轮对手将会是切尔西。