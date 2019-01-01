索尔斯克亚：曼联的中场需要像罗布森一样的领袖

红魔主帅希望在8月8日转会窗口关闭前能得到更多的增援。

索尔斯克亚认为曼联仍然需要引进“像罗布森这样的球员”来在2019-2020赛季前支撑中场。

红魔上赛季在英超联赛中排名第六，未能进入欧冠，同时也错失了一些重要的奖杯。

今年3月，索尔斯克亚在执教曼联期间获得了一份为期三年的合同，但他只在曼联所有比赛的最后12场比赛中取得了两场胜利。

挪威主教练一直在努力在夏季转会市场上重建球队，他已经以6500万英镑(合8200万美元)的价格将威尔士边锋丹尼尔·詹姆斯和英格兰u21后卫阿隆·万-比萨卡招入麾下。

据报道，莱斯特城的哈利·马奎尔也将于本周抵达曼彻斯特，但是索尔斯克亚并不满足于停止在那里的花费。

这位46岁的主帅希望引进一名像罗布森一样的中场领袖，罗布森曾在1981年至1994年间在老特拉福德赢得8座奖杯。

“我从来没有得到和罗布森一起踢球的荣幸，但是我们需要一个像他这样的球员。”索尔斯克亚在珀斯的一个球迷活动上说，此时曼联正在继续他们的澳大利亚季前之旅：“我们需要再赢一次。我们正在组建一支新的球队。我们有新员工，教练组。我对这个俱乐部和这个项目充满信心。”

关于进一步的转会活动，他补充道:“时机显然是个问题，但正如我之前所说，我们正在努力——当然，我们很乐观。”

在目前的窗口期，红魔已经与许多球员联系在一起，他们的重点是为年轻的本土天才球员提供合同。

纽卡斯尔中场西恩·朗斯塔夫一直是俱乐部的目标，而阿斯顿维拉的约翰·麦克金和斯托克城的后卫内森·柯林斯也被传言在最近几周出现在俱乐部的雷达上。

索尔斯克亚继续坚持相信眼前的巨大工程，曼联现在正着眼于迅速重返英超前列。

“我们正在等待年轻球员的到来，因为我们有很多令人兴奋的球员，我相信在未来的几年里我们会看到他们最好的一面。”他说：“我们肯定能回到过去的水平。能够执教曼联是我的荣幸，但这也是我的责任。我在追随一些伟大的主帅。弗格森爵士是最好的，我正努力从他身上汲取最好的东西，把我自己的个性融入到工作中。我们拥有如此庞大的粉丝群和如此悠久的历史，我觉得这对我来说是一个绝佳的机会。我7点就来了，以为自己是第一个，但迈克尔(卡里克)和基兰(麦肯纳)已经在那里计划会议了。我知道这个俱乐部之所以能取得成功，是因为我们这里的人。”