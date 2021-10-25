索尔斯克亚：曼联已经跌落谷底 这是我执教球队的至暗时刻

红魔主帅承认今天的失利是他在老特拉福德经历的“最黑暗的一天”，但他相信他的球队有能力反弹

索尔斯克亚承认曼联在0-5败给利物浦后处于最低谷，但这位挪威教头说他和他的球队作为一个小组已经走得太远了，不会就此认输。

萨拉赫创造历史的帽子戏法，以及凯塔和若塔的进球和博格巴的红牌，为红魔在老特拉福德带来了一场值得被遗忘的比赛。

但是当曼联的夺冠前景陷入严重的困境时，索尔斯克亚仍然相信他是这个职位的合适人选——尽管他并不怀疑自己的球队处于一个特别糟糕的位置。

索帅赛后说道：“除了这是我带领这些球员度过的最黑暗的一天之外，你很难说其他什么。我们个人表现和球队表现都不够好，我们不能给利物浦这样的球队那些机会，但不幸的是我们这么做了。”

“责任在我，就是这样。教练组非常非常优秀，非常出色。我选择了我们的比赛方式，我们不够冷静，给了对手太多的空间，当你给好球员空间时，他们就会得分。”

“我知道这些孩子是有能力成功的，你可以看看上个赛季，我们1-6输给了热刺。但这次失败更糟糕，作为前曼联球员和曼联球迷，这对我来说更糟糕。我不得不说，我们必须尽快克服这个问题。”

当被问及他是否仍然是带领俱乐部前进的最佳人选时，索尔斯克亚回答说：“我已经走得太远了，我们作为一个团队已经走得太远了，我们已经很接近了，不能放弃。这将是一个艰难的过程。”

“球员斗志会很消沉，但这里有很多有个性的球员。我们知道自己已经触底了，我们不可能比这更糟了，让我们看看我们能走到哪里吧。”

曼联队长马奎尔则在赛后向球迷道歉，他说道：“我们向球迷道歉，这对俱乐部来说远远不够好。他们一直坚持到最后，我们很感激，但作为一家俱乐部，我们必须做得更好。”

“我很失望，我们给了他们那么多机会。他们很冷静，我们自己有很多机会，但我是后卫，上半场丢了4球，特别是在老特拉福德，这远远不够好。”

“作为一名球员，我了解自己。我会看看我自己和我的个人表现。我们要团结在一起，互相指责没有意义，我们只能看看在自己身上找原因。今晚我们回家的时候照照镜子，想想哪里可以做得更好。”