索尔斯克亚：曼联前锋为费尔南德斯的跑动不够

红魔主帅相信他的新球员会在老特拉福德取得成功。

索尔斯克亚说，布鲁诺·费尔南德斯在他的曼联处子秀中被要求扮演一个更重要的角色，他认为前锋缺少跑动导致了葡萄牙中场在进攻上的失败。

费尔南德斯成为红魔球员才两天，但是这并没有阻止索尔斯克亚在周六老特拉福德对阵狼队的比赛中直接把他加入首发阵容。

这名葡萄牙国脚的处子秀很稳定，但是双方都难以创造很多机会。

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索尔斯克亚在赛后解释说，费尔南德斯的角色可能会消除他的进攻威胁，但他的表现鼓舞了他，他觉得自己会继续成为俱乐部的关键球员。

索尔斯克亚对天空体育说：“我们让布鲁诺更深入地控制了球。我觉得我们也控制了上半场。下半场我们的威胁更大了。我觉得工作人员一定是把球门移到右边了！”

“布鲁诺是个顶级球员。这是第一场比赛。上半场每个人都把球放到脚下，布鲁诺就是其中之一，当他把球放到脚下时，他希望球员在他前面移动，而我们在他前面移动的不够多。我们把他移到后面去，让他更能集中注意力。他会是最棒的。”

曼联后卫卢克·肖也被费尔南德斯的表现所鼓舞，他相信自己会在下周的赛季中期训练营中得到更好的发挥，因为从现在到下一场对阵切尔西的比赛还有16天的时间。

“他只能和我们一起训练一次，这是一次非常轻松的训练，但是我们都很期待他能带来什么。”肖在俱乐部的官方网站上说。“我们已经看到他是一名出色的球员，我们都知道他是。”

“今天并不是一场轻松的比赛，但我认为他做得很好。有好兆头，我们都将帮助他。我们将有一个很好的训练营，让他感觉很受欢迎。”