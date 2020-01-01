索尔斯克亚：曼联仍相信自己是世界最大俱乐部

红魔主帅承认其他球队已经崛起，比如曼城，但是曼联也在顶尖行列。

索尔斯克亚说，每个与曼联有联系的人仍然相信曼联是“世界上最大的俱乐部”，他们的目的是在未来几年证明这一点。

在亚历克斯·弗格森爵士任职期间，这种说法很容易成立，这位传奇的苏格兰人见证了一个空前成功的时代。

他带领曼联登上了英超联赛的顶峰，一路走来，他获得了13个英超冠军和两个欧冠冠军。

自从弗格森退休后，红魔经历了一个相当尴尬的阶段，但是骄傲和雄心在老特拉福德继续燃烧。

索尔斯克亚在20世纪90年代帮助曼联崛起，他相信昔日的辉煌可以在现代重现。

在他看来，梦剧场仍然是踢足球的最佳场所，曼联仍然处于全球足球运动的巅峰——尽管现在有更多的对手在他们旁边。

挪威人在周二与曼城的比赛前说：“这是一个不同的时代。当球队老板来到曼城的时候，你知道他们会崛起。在足球界，我从来没有对任何事情感到惊讶，他们所做的一切都是他们应得的。”

“我们仍然是世界上最大的俱乐部，当然，我们想回到我们曾经的位置。这需要时间。你必须在这个俱乐部努力争取，这是我们来这里的目的，来接受我们面临的挑战。”

“我们是曼联。我们有过成功，也有过失败，但我们总能东山再起。”

曼联已经有两个赛季没有拿到任何重要的奖杯了。穆里尼奥在他上任的第一个赛季就获得了三个奖杯，但是从那以后就什么都没有了。

红魔在2020年仍然有三种可能的成功之路，他们在联赛杯的四强中占据一席之地，同时还将在欧罗巴联赛的32强中占据一席之地，并将在足总杯第三轮与英超对手狼队重赛。