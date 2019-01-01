索尔斯克亚更新博格巴情况：他会踢很多比赛

法国人仍然不能参加曼联与阿尔克马尔的欧联杯比赛，但是他的主教练相信他很快就会加入竞争。

索尔斯克亚确信当保罗·博格巴完全康复后，他将为曼联打很多比赛，而马蒂奇将自10月以来首次为俱乐部出场。

博格巴自从9月1-1战平阿森纳后就再也没有为曼联踢球了，当时他的脚踝受伤。

一段时间以来，这名中场球员一直与离开俱乐部联系在一起，皇家马德里希望签下他，而齐达内也毫不掩饰对他的同胞的赞赏。

虽然索尔斯克亚不能给出一个确切的回归日期，但他承认他希望能在年底前看到他的回归，他相信当他完全恢复时，他会表现的很出色。

“现在太早了。”索尔斯克亚在谈到博格巴时说：“我们希望他能在2019年回来。他正在努力恢复状态，希望我们能让他重返赛场。”

“让我们先让保罗恢复健康，然后回到状态，他会踢很多比赛。他是世界上最好的球员之一，我们期待着他的回归。”

索尔斯克亚也证实，迪奥戈·达洛特回归“有点早”，而在与阿尔克马尔0-0战平后受伤的马蒂奇，将在周四的欧联杯比赛中复出。

“他很健康。”索尔斯克亚周三说：“他应该会参与其中。”

在博格巴和马蒂奇缺席的情况下，弗雷德已经开始巩固他在中场核心的位置，这名巴西国脚在过去一周2-1战胜热刺和曼城的英超联赛中有了可以说是他最好的表现。

索尔斯克亚说：“教练、我和球员们一直对弗雷德很有信心。这个状态是属于他的，因为他一直很努力。当他得到保罗受伤的机会时，他用双脚抓住了机会，我们真的很高兴看到他在这个水平上的表现。”