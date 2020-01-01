索尔斯克亚无意与博格巴谈拉伊奥拉：我会亲自对话

曼联主帅没有计划和法国中场讨论经纪人在社交媒体上的评论。

索尔斯克亚不打算就米诺·拉伊奥拉在社交媒体上的言论与博格巴进行对话。

曼联周一在斯坦福桥以2-0击败了切尔西，马夏尔和马奎尔的进球让曼联和切尔西的分差缩小到3分。

博格巴仍然有伤在身，他再次没有参加比赛，尽管他的经纪人拉伊奥拉在开球前在社交媒体上对索尔斯科亚进行了猛烈的攻击，引起了轰动。

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“保罗不是我的，当然也不是索尔斯克亚的财产，保罗是保罗·博格巴的。你不可能在英国或其他任何地方拥有一个人很长时间。我希望索尔斯克亚不要暗示保罗是他的囚犯。”拉伊奥拉回应曼联主帅。此前索尔斯克亚说他确信这位法国球星是“我们的球员，而不是米诺的”。

索尔斯克亚否认了与博格巴讨论这一评论的可能性，同时表示他将直接与拉伊奥拉谈话，而不是通过媒体。

“不会！”当被问及是否会和博格巴谈话时，索尔斯克亚告诉天空体育：“不会。那不是我的领域。保罗和米诺在谈话。”

“我不需要通过媒体来评论米诺和他所说的话。我可能自己跟他说。”

“你了解媒体，但无论如何你无法控制。每个人都有自己的声音和观点。有些关于我们的事情你想发表评论，但你不想发表。你不评论许多不同的事情是更明智的。”

他在接受BBC体育采访时表示：“保罗·博格巴将于明天恢复训练，让我们看看他现在的状态。”

曼联正在争夺下赛季欧洲赛场的席位，周一的结果让他们更接近对手，这让索尔斯克亚很高兴。

“我们现在落后切尔西3分，这是一场巨大的胜利。落后9分我们实际上不可能追上了。”他说。