索尔斯克亚效应 曼彻斯特旅游业或成最大赢家

索尔斯克亚执教曼联后，他带来的影响力并不局限于球场上。

索尔斯克亚对曼联历史的影响毋庸置疑，在他为曼联效力的11年里，索尔斯克亚进了91个球，赢得了11个冠军，更不用说他在1999年最后一分钟的制胜一球，为曼联赢得了欧冠冠军。

现在显而易见的是，这位代理教练的影响力不仅仅局限于球场。

这位挪威人自从担任曼联主帅以来，对这座城市的旅游业产生了深远的影响。

索尔斯克亚带来的攻势足球令酒店预订量已较去年同期增长89%，其中20%的预订量直接来自他的祖国挪威。

访问托迈酷客网站的挪威游客也增加了138%以上。

索尔斯克亚并不是第一个对曼彻斯特产生类似影响的足球传奇人物。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇的到来让托迈酷客的足球旅游产品销量达到峰值，瑞典人都希望去梦剧场的朝圣。

托迈酷客体育主管罗伯·斯劳森说:“英超联赛总是能带来惊喜，最近老特拉福德的管理层变动就是其中之一。”

“我们看到来自斯堪的纳维亚半岛的业务以及来自挪威其他体育旅游代理商的巨大兴趣使我们的销售额激增——仿佛奥莱效应又回到了老特拉福德。”

“几年前，我们在兹拉坦效应中看到了这一点，通过我们提供的机票和酒店，来自瑞典的游客数量显著增加。”

“可以肯定的说，斯堪的纳维亚人肯定会支持他们的英超英雄，我们很高兴能让他们在老特拉福德体验这座城市、这里的文化和现场足球比赛。”

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