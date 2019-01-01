索尔斯克亚支持博格巴：要围绕他建队

红魔主帅继续强调他的法国球星的重要性。

索尔斯克亚显然还没有准备好看到博格巴离开曼联，他宣称他想围绕这名中场球员打造自己的球队。

当转会传闻继续围绕着博格巴时，红魔主教练重申了他对这名26岁球员的评价。

索尔斯克亚在周二表示，他相信他可以在老特拉福德给法国人一个必要的挑战，然后暗示他想围绕这位世界冠军打造自己的球队。

“保罗是一个了不起的球员，一个了不起的人。他一直是一个出色的职业球员。”索尔斯克亚告诉BBC体育：“当我在莫尔德的时候，我说，‘如果他在你的球队，你会围绕他建立一支球队。’我现在也会这么说。曼联球迷了解他们的足球。我们知道保罗受到了一些人的批评，但更多人喜欢他。”

博格巴作为曼联季前赛澳大利亚之旅的一部分，在珀斯引起了轰动，在上周的公开训练后，他很高兴地拥抱了球迷。

在红魔上赛季以第六名的成绩结束了征程，并错失了进入欧洲冠军联赛的机会之后，俱乐部传奇球星布莱恩·罗布森强调，在即将到来的赛季中，英超联赛必须取得前四名的成绩。

然而索尔斯克亚的目标更高，承认成功将是留住球员的关键。

“你知道，当我们成功的时候，这是你能在这个俱乐部的最好的感觉。”他说：“那些现在可能想离开的人，并不是在球队成功的时候来到这里的。希望他们能参与其中。我想成为它的一部分。我们的目标是超越第四。我宁愿做一个乐观主义者，做一个错误的人，也不愿做一个悲观主义者，做一个正确的人。我不习惯我们排在第五位或第六位，但这就是我们的现状。这就是挑战的规模。我喜欢这种挑战。”

曼联将在周三晚上与利兹联的友谊赛中结束他们在澳大利亚的季前赛，然后飞往新加坡，在那里他们将迎战国际米兰。