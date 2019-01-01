难掩喜爱 索帅承认有意哈兰德：他是我喜欢的球员

挪威主帅已经表达了对他的同胞的钦佩，他已经和一月转会到老特拉福德联系在一起。

索尔斯克亚已经证实萨尔茨堡前锋埃尔林·哈兰德是曼联的目标，俱乐部一直在寻找优秀的球员。

这位19岁的球员在经历了2019-2020赛季的火热开局后，已经成为欧洲足坛最具前途的年轻球员之一。

哈兰德本赛季为萨尔茨堡出场22次，攻入28球，其中8球是在欧洲冠军联赛小组赛中对阵那不勒斯、利物浦和亨克的比赛中打进的。

杰西·马什的球队最终以第三名的成绩无缘出线，并进入了欧罗巴联赛，但他们在欧陆精英联赛中无畏的进攻精神赢得了广泛的赞誉。

随着转会窗口在1月1日重新开启，哈兰德已经吸引了许多引人注目的潜在买家，包括皇家马德里，尤文图斯，多特蒙德和莱比锡。

曼联也被认为对这名年轻的前锋很感兴趣，索尔斯克亚和哈兰德在莫尔德共事了两个赛季，然后来到老特拉福德。

在周三红魔以3-0战胜科尔切斯特之后，索尔斯克亚承认他是哈兰德的球迷，因为俱乐部正在寻找“能与我们互补的球员”。

“他是我喜欢的球员，”索尔斯克亚告诉Viasport：“我们一直在寻找优秀的球员。”

“埃尔林已经有了很好的发展，所以他必须在任何他决定的地方进一步发展。我不需要过多地谈论他，但作为一支球队，我们总是在寻找能够补充我们现有球员的球员，然后我们会看到我们最终会得到什么。”

多特蒙德和莱比锡已经与哈兰德和他的代表会面，讨论转会的可能性，但也有报道称索尔斯克亚将于周五飞往奥地利与他的同胞展开谈判。