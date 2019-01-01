索尔斯克亚：我连阵容都想好了 不怵巴黎蓝军和红军

索尔斯克亚表示，他知道球队在二月份的比赛会很关键，无论是对球队的争四希望还是对他本人的工作转正都是如此。

曼联将在周六的英超联赛中对阵富勒姆，然后在接下来的12天里，他们将在欧冠中主场迎战巴黎圣日耳曼，在足总杯中主场迎战切尔西，并在联赛中迎战全力争冠的利物浦。

到目前为止，索尔斯克亚已经在10场比赛中取得了9场胜利，他对比赛充满信心。

在接受天空体育采访时，他透露他已经决定了球队的阵容选择，并补充说他觉得自己的管理方式更适合曼联，而不是卡迪夫。2014年，他在卡迪夫经历了一段灾难性的时期，导致球队降级。

“你必须用不同的方式赢得比赛，在我们的阵容中，你可以选择适合这支球队和那支球队的球员，”他说。

“我知道弗格森爵士就是这样的。我自己在老东家莫尔德也是这样。”

“卡迪夫的比赛很不一样，因为你必须一鼓作气拿下一场比赛，并努力在其他地方取得一分。但是现在你要提前计划，我想我的团队已经为整个月做好了充分的准备。”

“这也取决于球员的状态，我想我或多或少选择了我的阵容。”

索尔斯克亚补充说曼联最近的表现将确保他们充满信心的进入这段艰难的时期。

他说:“我们把自己置于一个强势的位置，用一种强势的状态。”

“我们有信心，我们相信自己，我们现在已经为比赛做好了准备。”