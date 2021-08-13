索尔斯克亚：我对球队的引援工作很满意 转会方面可能还会有惊喜

这位红魔主帅很高兴完成了桑乔和瓦拉内的交易，但他表示今夏球队可能还会有更多的签约

索尔斯克亚已经准备好迎接曼联在转会方面的惊喜。

红魔今夏已经完成了英格兰国脚桑乔和世界杯冠军后卫瓦拉内的交易，而索尔斯克亚对球队目前为止完成的交易非常满意。

然而，随着转会窗口截止日的临近，关于曼联的传闻仍有很多，索尔斯克亚不排除进一步买人的可能性。

当被问及他的引援计划时，这位曼联主帅告诉天空体育：“足球的事情你永远说不准。”

“当然，我们有希望尽快完成瓦拉内的交易，但任何事情和惊喜都可能发生，我们必须做好准备，但我对我们到目前为止所做的很满意。”

桑乔和瓦拉内将帮助红魔在多个方面提高竞争力，他们的经验和能力无疑对球队有帮助。

曼联希望能在2022年结束五年无冠的纪录，索尔斯克亚相信球队有足够的能力赢得冠军。

他说道：“我在教练团队、球员团队、俱乐部和我们的运作方式上都看到了进步，但我们还没有赢得任何冠军。”

“冠军就是我们曼联需要的，我习惯了赢球，当我作为球员效力曼联时，我们只有一次排名第三，不是第一就是第二。”

“我们知道自己身处世界上竞争最激烈的联赛，我们必须从第一轮就展现出最佳状态，并保持到最后一轮，只有这样球队才有赢得英超冠军的机会。”

“这支球队让我激动，我认为这些小伙子有很大的潜力，重要的只是从现在到赛季末，我们要如何踢出表现。”

“球队要付出牺牲，投入工作，保持团结和稳定，所有这些都很重要。如果你想成为最佳，你就得像最佳那样的去生活，去工作，每三天踢出最好表现，这很困难，但这是有可能做到的。”