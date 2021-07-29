索尔斯克亚：我们将决定是否让拉什福德接受手术

曼联正在准备是否要让他们的明星前锋接受手术，俱乐部现在正在等待参加了国际大赛的国脚们回归。

曼联主帅索尔斯克亚准备决定是否让拉什福德做肩部手术，但他承认他还不清楚肖、弗雷德和马奎尔的体能状况。

红魔准备迎回那些参加了欧洲杯和美洲杯较后阶段比赛的球星，他们目前还没有参加季前赛训练。俱乐部也需要对拉什福德做出一个重要的决定，因为他的轻伤可能使他错过新赛季开局阶段。

在曼联2-2战平布伦特福德的友谊赛后，索尔斯克亚被问及拉什福德是否可能接受手术治疗，对此他说道：“我们可能会在接下来几天再次评估他的状况，然后做出最终决定，看看什么对他和俱乐部来说是最好的。”

“那些还没有归队的球员，我不清楚他们状况如何，我完全不知道他们现在体能情况是什么样一个情况。”

“每个人都要在周一参加训练，然后我们有两周时间，这意味着参加了美洲杯决赛和欧洲杯决赛的球员们有三周假期。所以我们会看看他们情况如何，体能书评如何，因为这取决于他们自己，也取决于他们在假期期间做了什么。我不能在不安全或球员体能不够好的情况下让他们上场。”

索尔斯克亚的球队今夏还有两场季前热身赛要踢，然后他们就将在8月14日迎来与死敌利兹联的新赛季英超揭幕战。

本周末，曼联将客场迎战普雷斯顿，一周后他们将迎战埃弗顿。