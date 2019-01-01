索尔斯克亚：我不会用勺子喂桑切斯

智利人自从从阿森纳加盟俱乐部以来一直令人失望，他可能在今年夏天离开老特拉福德。

索尔斯克亚说他不会“用勺子喂”阿莱克西斯·桑切斯，这位智利球员希望他的曼联生涯回到正轨。

桑切斯自2018年1月从阿森纳加盟曼联以来，大部分时间都很失望，他是通过交换协议来到曼联的，亨利克·姆希塔良则选择了另一个方向。

这位30岁的球员在为曼联出场的45场比赛中只打进5球，其中包括上赛季在英超联赛中打进的唯一一球。

桑切斯被传将在今年夏天离开老特拉福德，但是他每周50万英镑的高薪将使转会变得困难。

当被问及是否打算让桑切斯在老特拉福德踢球时，索尔斯克亚并没有透露太多。

当教练被问到他是否认为桑切斯有可能回到最佳状态时，他再次表示了异议。

“我必须帮助他们，但你不能用勺子喂他们。”索尔斯克亚说：“他们必须进来抓住机会。亚历克西斯很优秀，他在美洲杯上就证明了这一点。然后他受伤了。我不认为这太糟糕了，所以我希望他能在7月30日出现在克里斯蒂安桑德或者4天后AC米兰的比赛中，这样他至少能在赛季开始前踢上几场比赛。”

桑切斯在本届美洲杯杯前五场比赛中打入两球，但在本月早些时候智利1-2负于阿根廷的美洲杯比赛中，他的腿筋受伤。

桑切斯并不是今夏离开老特拉福德的唯一球员，博格巴和卢卡库等众多球员都有可能离开曼联。

索尔斯克亚说他想给博格巴一个在曼联的“新挑战”，因为这位法国球星上个月曾公开表示他想离开曼联。

卢卡库已经与国际米兰联系在一起，尽管索尔斯克亚没有否认这笔潜在的交易，但是他坚持认为曼联需要一个后备计划。

“如果我们出售球员，我们将不得不替换他们。”索尔斯克亚说。

主帅也明确表示在转会市场上没有容易的解决办法。

他说:“我知道让球员加盟是很困难的。我们一直在做我们的工作。我们一直在寻找，确定球员。观察他们。但他们有俱乐部。在万比萨卡和詹姆斯身上我们花了很多时间，但是他们都来了。我们不会签下10个球员。这不是一个快速的解决办法。就像我对你们说的，我们正在做一两个（转会），我们仍然希望，但我也明白市场已经改变了。价格飙升。”