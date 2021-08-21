索尔斯克亚：感觉瓦拉内一直是为曼联而生 我们一直希望得到他

这位赢得过世界杯的中后卫在10年前差点就转会到红魔，但曼联主帅觉得他一直都可以成为他们的一员

索尔斯克亚说，瓦拉内在来到老特拉福德之前的十年里一直都是一个典型的曼联球员。

10年过去了，这位法国国脚最终转会到红魔，与曼联签下了一份4年的合同，这一消息在上周末曼联5-1大胜利兹联的比赛前得到证实。

自2011年弗格森爵士差点签下他以来，瓦拉内已经成长为一名赢得过世界杯的中后卫——但他的新教练认为，鉴于其场内外的表现，在球员正式加盟曼联之前，他就已经把瓦拉内作为一名曼联球员了。

索尔斯克亚在接受曼联网站采访时表示：“10年前，当他转会皇马时，我们很接近他，或者说我们曾经接近他，这已经不是什么秘密了。弗格森爵士在和他们交谈，我们很接近。”

“从他在场上的表现和场下的举止行为来看，我知道他是一名曼联球员。我们成功地说服他拥有曼联的感觉。”

“我想，自从他去了皇家马德里之后，这一点就一直在他心里。我想他对曼联有点感觉，我们确实关注他很多年了。”

“他在欧冠中取得的胜利，在世界杯中取得的胜利……他的一切都是一流的，他是一名快速、强壮的后卫，制空能力强，双脚能力都能出众。”

“简而言之，他的一切都是你想要的。他很谦逊，也充满好奇。他敢于问问题，他不想在比赛中从错误中学习，他想在上场之前在训练场上排除错误，他的一切都令人印象深刻。”