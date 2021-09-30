索尔斯克亚：德赫亚是世界最佳门将 他拯救了球队

在今天凌晨的欧冠比赛中，德赫亚进行了6次扑救帮助曼联取胜，赛后索尔斯克亚盛赞了这位门将。

在曼联战胜比利亚雷亚尔的比赛中，西班牙门将德赫亚发挥出色，帮助曼联取得胜利，索尔斯克亚赛后称赞德赫亚是世界上最好的门将。

德赫亚在本场比赛中做出6次扑救，帮助曼联以2-1战胜对手，其中几次扑救出现在红魔陷入困境的关键上半场。

赛后，索尔斯克亚说道：“感谢今晚我们有世界上最好的门将，德赫亚非常棒。下半场，比利亚雷亚尔有更多的控球机会，他们理应领先。”

“老特拉福德有魔力，老特拉福德的冠军联赛…有时历史可以帮助我们，今晚C罗打进了一个漂亮的进球，特莱斯也打进了一个精彩的进球。”

“德赫亚度过了一个艰难的夏天，他去了欧洲杯，但没有上场，但他真的带着决心和工作态度回来了，这是我所喜欢的，他再次得到了应得的结果。”

“他今晚救了我们。我们必须现实一点，我们有两个很好的门将，希顿和亨德森，但今天德赫亚应该是本场最佳。”

曼联中场布鲁诺-费尔南德斯也盛赞了德赫亚，他说道：“我一直觉得我们能赢得这场比赛，当他们进球的时候，我觉得我们可以扭转局面。特莱斯进球后，球迷们的助威令人感到难以置信。德赫亚的几次精彩扑救使比分保持在1-1。最后……前锋们都有进球的感觉，C罗再次帮助了我们。”

“比赛结束时，我们场上有两名前锋，我们知道只要皮球进入对方禁区，他们都会很活跃。我们知道他们随时都能禁区，这就是我们继续传中的原因，我们很高兴能拿到3分。”